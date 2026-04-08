Zbulohen qytetet e reja “Blue Zone”, ku njerëzit jetojnë më gjatë se kudo tjetër

Një studim i ri nga World Depopulation, një platformë globale për analizën demografike, ka identifikuar qytetet urbane ku banorët kanë gjasat më të larta për të jetuar mbi 100 vjeç, të njohura si “Blue Zones”. Raporti përfshin 100 qytete në mbarë botën, duke analizuar cilësinë e jetës, kushtet mjedisore, standardet ushqimore, aktivitetin fizik të të moshuarve, normat e duhanpirjes dhe obezitetin.
Pesë qytetet kryesore të Zonës Blu:
Bergeni, Norvegji
Jetëgjatësi mesatare: 84 vjet Renditet i 4-ti në botë për cilësinë e jetës dhe i 15-ti për mjedisin Normë minimale duhanpirjeje (më pak se 1 në 16 të rritur pinë duhan) Ajër i pastër, ushqim i freskët dhe shërbime publike të larta
Canberra, Australi
Jetëgjatësi mesatare: 84 vjet Shumica e të moshuarve mbi 70 vjeç mbeten fizikisht aktivë Renditet e dyta për cilësinë e kujdesit shëndetësor dhe infrastrukturën publike Standardet e sigurisë ushqimore shumë të larta
Nantes, Francë
Jetëgjatësi mesatare: 84 vjet Shumica e të moshuarve mbeten aktivë, obeziteti në normën 10% Renditet i 10-ti për kujdesin shëndetësor dhe i lartë për sigurinë ushqimore Ushqim i freskët dhe cilësi e lartë jetese
Grenoble, Francë
Jetëgjatësi mesatare: 84 vjet Renditet e para për cilësinë e jetës Ushqim i freskët, obezitet i ulët (1 në 10 banorë) Shërbime publike dhe kujdes shëndetësor shumë të mira
Berna, Zvicër
Jetëgjatësi mesatare: mbi 84 vjet Renditet i 3-ti për cilësinë e kujdesit shëndetësor Siguria ushqimore më e lartë në Europë (77 pikë) Më shumë se 60% e të moshuarve ushtrojnë rregullisht
Vëzhgime kryesore:
Qytetet amerikane performojnë dobët në këtë indeks; për shembull, San Jose renditet në vendin e 37-të për shkak të normave të larta të obezitetit dhe një sistemi shëndetësor më pak të favorshëm. Faktoret kryesorë për jetëgjatësinë janë ushqimi i freskët, aktiviteti fizik i të moshuarve, ajri i pastër dhe cilësia e kujdesit shëndetësor.
Raporti tregon se për të jetuar mbi 100 vjeç, cilësia e jetës në qytet dhe praktikat kombëtare shëndetësore janë po aq të rëndësishme sa gjenetika.
Në thelb, Europa dhe Australia dominon renditjen, ndërsa qytetet amerikane mbeten pas për shkak të obezitetit dhe stilit të jetesës.
