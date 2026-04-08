Struci arratiset nga parku, sfidon makinat në autostradë
Transmetuar më 08-04-2026, 23:10

TAJLANDË – Një video e bërë virale tregon një struc gjashtëmujor që vrapon mes makinave në një autostradë në Tajlandë, duke shkaktuar habi tek shoferët.

Sipas raportimeve të AFP-së, struci kishte dalë nga një park dhe filloi të lëvizte lirshëm midis automjeteve, duke krijuar situata të rrezikshme në trafik. Pamja e tij e pazakontë u kap në video dhe u shpërnda shpejt në rrjetet sociale, duke tërhequr vëmendjen e mediave ndërkombëtare.

Autoritetet lokale po përpiqen të rikthejnë kafshën në park dhe të sigurojnë që ngjarje të tilla të mos përsëriten.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

