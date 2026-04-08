Soni Malaj habit publikun: Jeton ende me ish-bashkëshortin në të njëjtën shtëpi

Këngëtarja e njohur shqiptare, Soni Malaj, aktualisht pjesë e spektaklit Ferma VIP 3, ka surprizuar publikun me disa rrëfime të sinqerta nga jeta personale gjatë një bisede me konkurrentet Fabjola dhe Dona.
Artistja foli hapur për marrëdhënien me vajzën e saj, Anna, si dhe për raportin që vazhdon të ketë me ish-bashkëshortin e saj, balerinin dhe aktorin italian, Mirko. Soni theksoi se, megjithëse rrugët e tyre si çift janë ndarë, ata kanë zgjedhur të ruajnë një marrëdhënie të shëndetshme dhe të respektueshme, duke vendosur në plan të parë mirëqenien e vajzës së tyre.
Një detaj që tërhoqi vëmendjen ishte se Soni dhe ish-partneri i saj vazhdojnë të jetojnë në të njëjtën shtëpi në Itali. Ajo sqaroi se vila ku qëndrojnë është shumë e madhe, gjë që u mundëson të kenë hapësirat e tyre personale, edhe pse ndodhen nën të njëjtën çati.
Këngëtarja shpjegoi se kjo zgjedhje bëhet për të ruajtur stabilitetin dhe qetësinë emocionale të vajzës, duke shmangur ndryshime të mëdha në jetën e përditshme të saj.
Deklarata e saj shkaktoi reagime, me konkurrenten Fabjola që shprehu habinë ndaj kësaj situate të pazakontë, duke e konsideruar një zgjedhje jo të zakonshme për shumicën e njerëzve.
