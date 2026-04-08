Irani sulmon infrastrukturën energjetike saudite, tym dhe flakë nga tubacioni kryesor i naftës

Irani ka ndërmarrë një sulm ndaj tubacionit kryesor të eksportit të naftës në Arabia Saudite, vetëm disa orë pas arritjes së një marrëveshjeje armëpushimi që synonte ndalimin e përkohshëm të armiqësive me Shtetet e Bashkuara.
Sipas raportimeve mediatike, tubacioni – i vetmi funksional për eksportin e naftës bruto të mbretërisë pas mbylljes së Ngushtica e Hormuzit – është goditur në një sulm që i atribuohet Iranit. Po ashtu, burime të ndryshme bëjnë me dije se edhe objekte të tjera energjetike në territorin saudit kanë qenë në shënjestër.
Tubacioni Lindje–Perëndim, i cili transporton rreth 7 milionë fuçi naftë në ditë nga fushat lindore drejt portit të Yanbu në Detin e Kuq, përbënte një arterie kyçe për furnizimin global me energji, sidomos pas bllokimit të rrugëve detare në Gjirin Persik. Mbyllja e Ngushtica e Hormuzit ka shkaktuar ndërprerje të mëdha në tregjet ndërkombëtare, duke çuar në rritje të ndjeshme të çmimeve të naftës dhe gazit.
Autoritetet janë duke vlerësuar dëmet e shkaktuara, ndërsa pritet që prurjet përmes tubacionit të pësojnë ndërprerje të konsiderueshme. Ekspertët paralajmërojnë se ky zhvillim përbën një përshkallëzim të mëtejshëm të një krize tashmë të thellë globale energjetike, me pasoja potenciale për stabilitetin ekonomik ndërkombëtar.
