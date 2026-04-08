Fier/ Po e ndiqte policia, shkakton aksident duke u përplasur me një mjet tjetër dhe përfundon në spital
Transmetuar më 08-04-2026, 21:45

FIER – Një aksident rrugor është regjistruar mbrëmjen e sotme në unazën lindore të Fier, ku një automjet është përplasur me një mjet të parkuar, pas një tentative për t’iu shmangur policisë.

Sipas informacioneve paraprake, drejtuesi i automjetit nuk i është bindur urdhrit të policisë për ndalim dhe, gjatë përpjekjes për t’u larguar, ka humbur kontrollin e mjetit, duke shkaktuar përplasjen.

Si pasojë e aksidentit, drejtuesi ka mbetur i dëmtuar dhe është transportuar me urgjencë në Spitalin Rajonal të Fierit, ku ndodhet nën kujdesin e mjekëve, jashtë rrezikut për jetën.

Në vendngjarje kanë mbërritur menjëherë shërbimet e policisë, forcat zjarrfikëse dhe grupi hetimor, të cilët po punojnë për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit. Ndërkohë, pas marrjes së ndihmës mjekësore, drejtuesi i mjetit pritet të shoqërohet në komisariat për veprime të mëtejshme procedurale.

Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

