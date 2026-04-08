Barazim mes Egnatias dhe Elbasanit, gjithçka vendoset në ndeshjen e kthimit

RROGOZHINË – Egnatia dhe Elbasani kanë lënë të hapur garën për një vend në finalen e Kupës së Shqipërisë, pasi ndeshja e parë gjysmëfinale është mbyllur në barazim 1-1.
Sfida e zhvilluar në Rrogozhinë u karakterizua nga ritëm i lartë dhe raste të shumta, kryesisht në pjesën e parë, ku u shënuan edhe të dy golat e takimit. Vendasit kaluan në avantazh që në minutën e 5-të me Sotën, i cili realizoi me kokë pas një goditjeje këndi.
Reagimi i Elbasanit erdhi në fundin e pjesës së parë, kur Ze Gomesh shfrytëzoi një kundërsulm dhe dërgoi topin në rrjetë në minutën e 44-t, pas një verifikimi të gjatë nga sistemi VAR për pozicion të mundshëm jashtë loje.
Në pjesën e dytë, të dyja skuadrat treguan më shumë kujdes në mbrojtje, duke shmangur rreziqet dhe administruar rezultatin, çka bëri që takimi të përfundonte pa ndryshim shifrash.
Me këtë barazim, gjithçka mbetet e hapur për ndeshjen e kthimit, e cila do të përcaktojë ekipin finalist të Kupës së Shqipërisë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd