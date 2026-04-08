Barazim 1–1 mes Dinamos dhe Vllaznisë, gjithçka mbetet e hapur për ndeshjen e kthimit
Transmetuar më 08-04-2026, 20:22

Dinamo dhe Vllaznia kanë ndarë pikët në përballjen e parë gjysmëfinale të Kupës së Shqipërisë, duke barazuar 1–1 në një ndeshje me ritëm të lartë dhe episode vendimtare.

Vllaznia zhbllokoi takimin në minutën e 42-të, kur Bismark shënoi pas një asisti të saktë nga Dodaj. Në pjesën e dytë, Dinamo pati mundësinë të barazonte në minutën e 53-të, por penalltia e ekzekutuar nga Bregu u prit nga portieri Jukaj.

Në minutën e 73-të, Vllaznia realizoi sërish me Dodajn, por goli u anulua pas verifikimit të aksionit. Fundi i takimit u shoqërua me tension dhe vendime të rëndësishme: në minutën e 92-të, Gurishta u ndëshkua me karton të kuq pas rishikimit me VAR.

Dinamo përfitoi nga epërsia numerike dhe në minutën e 101-të fitoi një tjetër penallti, pas ndërhyrjes së Çelikoviç. Nga pika e bardhë, Bregu u tregua i saktë, duke vulosur rezultatin përfundimtar 1–1.

Kualifikimi për në finale mbetet i hapur dhe do të përcaktohet në ndeshjen e kthimit, që do të zhvillohet në Shkodër.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

