Rama prezanton skemë të re pensionesh: Shteti do të barazojë kontributet e punonjësve

DURRËS – Kryeministri Edi Rama ka zhvilluar një vizitë në një kompleks industrial në Durrës, ku operojnë kompani në fushat e transportit, riciklimit dhe përpunimit industrial.
Gjatë fjalës së tij, kreu i qeverisë bëri të ditur se po përgatitet një skemë e re pensionesh, e cila synon të plotësojë dhe të forcojë sistemin aktual. Sipas tij, kjo nismë do t’u japë mundësi punonjësve të kursejnë më shumë për të ardhmen, përmes një mekanizmi të mbështetur nga shteti.
Rama shpjegoi se skema parashikon një kontribut të dyfishtë: për çdo shumë që punonjësi vendos të kursejë nga paga e tij mujore, shteti do të kontribuojë me të njëjtën shumë në fondin individual të pensionit.
“Jemi duke përgatitur një skemë të re të pensioneve, e cila nuk do ta zëvendësojë, por do ta pasurojë skemën aktuale. Çdo punonjës do të ketë mundësinë të vendosë një përqindje nga paga në një fond të veçantë, ndërsa shteti do ta shoqërojë këtë kontribut me të njëjtën shumë,” u shpreh Rama.
Sipas tij, kjo skemë do të funksionojë si një bashkëpunim mes shtetit dhe sektorit privat, duke krijuar një fond të qëndrueshëm në afatgjatë, që synon të rrisë sigurinë financiare të qytetarëve pas daljes në pension.
