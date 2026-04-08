Katari goditet me raketë pavarësisht armëpushimit

Katari është goditur me raketa balistike dhe dronë, që sipas raportimeve janë lëshuar nga Irani, në një zhvillim që vë në pikëpyetje zbatimin e armëpushimit të shpallur së fundmi në rajon.
Sipas autoriteteve vendase, sistemet e mbrojtjes ajrore kanë arritur të neutralizojnë shumicën e sulmeve, duke shmangur pasoja të rënda në territor.
Ngjarja vjen pak pasi edhe Kuvajti, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Bahreini raportuan incidente të ngjashme, pavarësisht nisjes së një armëpushimi dyjavor.
Në Kuvajt, sulmet kanë shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale, duke prekur infrastrukturë kritike, përfshirë objekte të industrisë së naftës dhe ndërtesa të institucioneve shtetërore. Si pasojë, janë raportuar edhe zjarre në disa zona industriale, përfshirë impiante energjetike dhe ujore.
Zhvillimet e fundit dëshmojnë për një përshkallëzim të situatës së sigurisë në rajon, duke rritur shqetësimet për stabilitetin dhe ndikimin që këto tensione mund të kenë në tregjet globale të energjisë.
Autoritetet ndërkombëtare pritet të reagojnë në vijim, ndërsa mbetet e paqartë nëse armëpushimi do të mund të mbahet në kushtet aktuale.
