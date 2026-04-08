Juela Nikolli: ‘Fakti që u bëra antagoniste më bëri më të fortë’

Ish-banorja e Big Brother VIP Albania, Juela Nikolli, ka folur për rrugëtimin e saj në shtëpinë më të famshme në vend, pas eliminimit të saj nga gara.
E ftuar në Shqipëria Live, ajo u ndal te përvoja e saj në reality show, duke theksuar se hyrja në lojë dhe përballja me situatat brenda shtëpisë e kanë forcuar karakterin e saj.
“Familja ime ishte e lumtur, por prindërit u zhgënjyen disi që nuk arrita në finale,” u shpreh ajo, duke shtuar se kishte nevojë për kohë për t’u rikuperuar pas daljes.
Nikolli komentoi edhe transformimin e saj gjatë lojës, nga një profil më i tërhequr në fillim, në një lojtare më të fortë dhe përballuese në vijim. Sipas saj, përplasjet dhe dinamika e lojës ndikuan në këtë ndryshim.
Ajo u ndal edhe te raportet me banorët e tjerë, duke përmendur se bashkëpunimet në lojë kanë qenë të natyrshme, por pa kompromise që do cenonin parimet e saj.
“Unë kam hyrë vetëm dhe dola vetëm,” theksoi ajo, duke nënvizuar se nuk ka përdorur strategji që përfshijnë manipulimin e të tjerëve për të avancuar në lojë.
Gjithashtu, ish-banorja komentoi edhe incidentet e ndodhura në shtëpi, duke i cilësuar disa prej tyre si të papranueshme dhe që, sipas saj, do të mbeten gjatë në kujtesën e publikut.
Deklaratat e saj vijnë në vijim të interesit të lartë që vijon të shoqërojë zhvillimet në këtë edicion të reality show-t.
