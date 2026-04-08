Sipas disa studimeve të fundit, psikopatia nuk shfaqet gjithmonë në formën që pritet.
Në një studim të vogël, shumë punonjës në sektorin social raportuan se kishin hasur kolegë me tipare psikopatike, dhe në shumicën e rasteve bëhej fjalë për gra.
Studiuesja Fiona Girkin, me përvojë mbi 20-vjeçare në këtë fushë, thotë se psikopatia tek gratë mund të shfaqet ndryshe nga tek burrat.
Gratë zakonisht nuk janë agresive, por përdorin manipulim emocional, përhapin thashetheme, izolojnë të tjerët dhe krijojnë marrëdhënie strategjike me njerëz me pushtet.
"Në fillim mund të duken shumë të afërta dhe simpatike, por pastaj ndryshojnë," treguan disa punonjës që janë përballur me këto situata.
Shumë prej tyre përshkruan se ndiheshin të thyer emocionalisht dhe disa kanë lënë punën për shkak të këtyre marrëdhënieve toksike.
Ekspertët paralajmërojnë se njohuritë mbi psikopatinë mbështeten kryesisht te studime me burra, dhe kjo e bën më të vështirë identifikimin e psikopateve femra.
Psikopatia nuk lidhet domosdoshmërisht me krimin apo dhunën, por përfshin mungesë empatie, manipulim, gënjeshtra dhe fokus të madh tek interesat personale pa marrë parasysh pasojat për të tjerët.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd