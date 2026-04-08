Shpjegim: Propozimi me 10 pika i Iranit që çoi në tërheqjen e SHBA pas 40 ditësh luftë

Nga Ivan Kesic / Press Tv
Pas saktësisht 40 ditësh lufte të pandërprerë nga SHBA-ja dhe Izraeli, që nisi më 28 shkurt, Shtetet e Bashkuara pranuan zyrtarisht të mërkurën propozimin gjithëpërfshirës me 10 pika të Iranit si bazë për një armëpushim të përhershëm.
Në një zhvillim që analistët politikë në mbarë botën e kanë përshkruar si një fitore historike të Iranit, Uashingtoni pranoi çdo kërkesë thelbësore të paraqitur nga Republika Islamike.
Lufta, e nisur me synimin për të goditur udhëheqjen iraniane dhe për të paralizuar aftësitë mbrojtëse të vendit, në vend të kësaj nxori në pah dobësinë e projektimit të fuqisë amerikane kur u përball me teknologjinë e avancuar ushtarake iraniane dhe me frontin e bashkuar të Boshtit të Rezistencës.
Që në fillim, sistemet vendase iraniane të raketave dhe dronëve, municionet me precizion të lartë dhe rrjetet shumështresore të mbrojtjes ajrore kryen goditje shkatërruese ndaj objektivave amerikano-izraelite në të gjithë rajonin, ndërsa operacionet e koordinuara në Liban, Irak, Jemen dhe Palestinën e pushtuar i çuan forcat amerikano-izraelite në pikën e thyerjes.
Deri në ditën e dhjetë të fushatës, Uashingtoni kishte nisur tashmë të kërkonte kontakte të tërthorta, duke kuptuar se asnjë nga objektivat e tij strategjikë nuk mund të arrihej.
Në orët e para të së mërkurës, Këshilli i Lartë i Sigurisë Kombëtare konfirmoi dorëzimin e SHBA, duke hapur rrugën për negociata në Islamabad që do të nisin këtë të premte.
Marrëveshja jo vetëm që ndal luftën amerikano-izraelite, por edhe çmonton mekanizma të kahershëm të presionit ekonomik dhe politik, ndërsa forcat iraniane thonë se mbeten në gatishmëri të plotë për të garantuar që çdo angazhim të respektohet plotësisht.
Sipas ekspertëve, ky rezultat është dëshmi e efektivitetit të doktrinës iraniane të luftës asimetrike dhe e vetëmbështetjes së saj teknologjike, të formuar gjatë dekadave të sanksioneve.
Sipas deklaratës së lëshuar të mërkurën nga organi më i lartë i sigurisë në Iran, Shtetet e Bashkuara kanë rënë dakord me një propozim me 10 pika që e angazhon në mënyrë thelbësore Uashingtonin për:
Mosnisje të asnjë agresioni të ri kundër Iranit
Vazhdim të kontrollit iranian mbi Ngushticën e Hormuzit
Pranim të pasurimit të uraniumit
Heqje të të gjitha sanksioneve parësore
Heqje të të gjitha sanksioneve dytësore
Shfuqizim të të gjitha rezolutave anti-Iran të Këshillit të Sigurimit të OKB-së
Shfuqizim të të gjitha rezolutave anti-Iran të Bordit të Guvernatorëve të IAEA-s
Pagesë kompensimi ndaj Iranit
Tërheqje të forcave luftarake amerikane nga rajoni
Ndalim të luftës në të gjitha frontet, përfshirë edhe kundër Rezistencës Islamike të Libanit (Hezbollah)
Shtylla e parë e propozimit të paraqitur nga Irani për t’i dhënë fund luftës së imponuar e detyron Uashingtonin të përmbahet nga çdo veprim i ardhshëm ushtarak kundër territorit apo interesave iraniane.
Ky angazhim doli drejtpërdrejt nga realiteti i fushëbetejës, ku bateritë iraniane të mbrojtjes ajrore kapën dhe shkatërruan vazhdimisht kërcënimet hyrëse me efikasitet të jashtëzakonshëm.
Radarët e avancuar me rrjet fazor dhe raketat vendase interceptuese treguan se janë në gjendje të godasin avionë me dukshmëri të ulët dhe raketa lundruese në distanca që surprizuan planifikuesit armikë.
Gjatë gjithë luftës 40-ditore, disa tentativa për goditje të thella dhe inkursione të forcave speciale u neutralizuan përpara se të arrinin objektivat e tyre, duke shkaktuar humbje të matshme në asetet ajrore dhe logjistike të SHBA-së dhe Izraelit.
Një performancë kaq e qëndrueshme tregoi se arkitektura mbrojtëse e Iranit ishte shndërruar në një sistem të fortë, shumështresor dhe rezistent ndaj sulmeve.
Pranimi i kësaj pike nga administrata amerikane, sipas ekspertëve ushtarakë, tregon një siklet të thellë përballë supozimit fillestar të saj se do të arrinte dominim të shpejtë.
Duke siguruar këtë garanci, Irani i ka kthyer sukseset e tij ushtarake në një mburojë strategjike që mbron sovranitetin kombëtar, ndërsa lejon që burimet të ridrejtohen drejt rindërtimit dhe avancimit teknologjik.
Efekti frenues është i qartë: çdo agresion i ri do të përballet me të njëjtën përgjigje të kalibruar dhe me precizion të lartë që përcaktoi mbrojtjen e hapësirës ajrore dhe instalimeve tokësore iraniane gjatë përplasjes së fundit.
Sovraniteti i vazhdueshëm i Iranit mbi Ngushticën e Hormuzit
Pika e dytë konfirmon autoritetin e vazhdueshëm dhe të pakontestuar të Iranit mbi Ngushticën e Hormuzit, rrugën ujore jetike përmes së cilës kalon afërsisht një e pesta e naftës botërore.
Që nga orët e para të luftës më 28 shkurt, njësitë detare dhe të mbrojtjes bregdetare iraniane vendosën mbylljen e plotë të ngushticës si një masë legjitime vetëmbrojtjeje.
Bateritë e raketave kundër anijeve të vendosura përgjatë vijës veriore bregdetare, të mbështetura nga mjete të shpejta sulmuese dhe sisteme nënujore, krijuan një barrierë të pakalueshme që ndërpreu linjat e furnizimit të armikut dhe goditi tregjet globale të energjisë.
Ky veprim u zbatua me saktësi, duke shfrytëzuar rrjete vendase sensorësh dhe infrastrukturë komanduese e kontrolli që ruante ndërgjegjësim në kohë reale për situatën në të gjithë Gjirin Persik.
Presioni ekonomik i ushtruar përmes mbylljes së kësaj rruge strategjike ujore për mjetet amerikane dhe aleate përshpejtoi kuptimin e Uashingtonit se kjo fushatë ishte e paqëndrueshme.
Pranimi i kontrollit iranian nënvizon suksesin e kësaj strategjie: ngushtica mbeti e mbyllur derisa agresorët pranuan kushtet iraniane, duke treguar se Teherani mund të ushtrojë ndikim detar pa cenuar pozicionin e tij mbrojtës.
Ky rezultat poshtëron ata që parashikuan izolimin e Iranit; në vend të kësaj, Republika Islamike demonstroi kontroll të plotë mbi një nga arteriet detare më kritike të botës përmes inovacionit teknologjik dhe disiplinës operacionale.
Pranimi zyrtar i programit iranian të pasurimit të uraniumit
Pika e tretë e propozimit me 10 pika kërkon njohjen e qartë nga SHBA-ja të së drejtës së patjetërsueshme të Iranit për pasurimin e uraniumit për qëllime paqësore energjetike, si anëtar i Traktatit për Mospërhapjen e Armëve Bërthamore (NPT).
Gjatë gjithë luftës, impiantet bërthamore iraniane vazhduan operacionet nën mbrojtjen shumështresore të sistemeve të avancuara të mbrojtjes ajrore, ndërsa kaskadat e centrifugave u mbajtën në kapacitet të plotë pavarësisht përpjekjeve të përsëritura për t’i goditur ato.
Sistemet vendase të monitorimit dhe protokollet e riparimit të shpejtë siguruan vazhdimësinë, duke treguar një qëndrueshmëri inxhinierike të ndërtuar përballë sabotazheve të mëparshme.
Duke imponuar pranimin e këtij programi, Irani ka rrëzuar narrativën që e paraqiste pasurimin si kërcënim. Ky zhvillim vërteton pjekurinë teknologjike të infrastrukturës bërthamore iraniane, e ndërtuar tërësisht përmes ekspertizës vendase.
Lëshimi i Uashingtonit pas 40 ditësh lufte të imponuar shënon një kthesë të fortë nga kërkesat e mëparshme për çmontim të plotë, duke nxjerrë në pah kotësinë e presionit ushtarak ndaj një baze shkencore të vendosur.
Kjo fitore jo vetëm që siguron pavarësinë energjetike të Iranit, por gjithashtu vendos një precedent se shtetet sovrane mund të ndjekin përparimin e ligjshëm teknologjik pa veto të jashtme.
Heqja e sanksioneve parësore: Fundi i luftës ekonomike direkte
Pika e katërt kërkon heqjen e plotë të të gjitha sanksioneve parësore të vendosura drejtpërdrejt nga Shtetet e Bashkuara. Këto masa, të përdorura prej kohësh si mjete presioni ekonomik ndaj Republikës Islamike, nuk arritën të thyejnë qëndrueshmërinë e vendit gjatë agresionit të fundit.
Sanksionet parësore amerikane ndaj Iranit përfshijnë një embargo të gjerë tregtare, duke bllokuar shumicën e importeve nga Irani dhe eksportet e mallrave amerikane drejt tij, si dhe ngrirjen e aseteve të qeverisë iraniane dhe bankës qendrore nën juridiksionin e SHBA-së.
Këto sanksione gjithashtu ndalojnë individët dhe kompanitë amerikane të bashkëpunojnë me sektorë kyç të ekonomisë iraniane, përfshirë energjinë, transportin detar, minierat dhe industrinë automobilistike, ndërkohë që shkëpusin banka të caktuara iraniane nga sistemi financiar amerikan.
Ato përfshijnë edhe mallra thelbësore si ushqimi, ilaçet, produktet bujqësore, pajisjet mjekësore dhe pajisjet për komunikim në internet për përdorim personal në Iran.
Pranimi i kësaj kërkese tregon se sanksionet vetëm sa forcuan autonominë industriale të Iranit dhe e vendosën atë në një pozicion më të fortë.
Heqja e tyre eliminon barrierat artificiale për tregtinë dhe investimet, duke i lejuar ekonomisë kombëtare të përshpejtojë rindërtimin pas periudhës 40-ditore të përplasjes.
Për Uashingtonin, kjo kthesë përfaqëson një pranim të sikletshëm se dekada presioni financiar prodhuan efektin e kundërt nga ai i synuar, duke e lënë agresorin me më pak ndikim dhe nën vëmendje më të madhe globale.
Ndërkohë, baza prodhuese vendase e Iranit—veçanërisht në prodhimin e raketave, montimin e dronëve dhe elektronikën mbrojtëse—funksionoi në kapacitet maksimal, duke dëshmuar vetë-mjaftueshmëri.
Eliminimi i sanksioneve dytësore
Pika e pestë e propozimit kërkon përfundimin e të gjitha sanksioneve dytësore që ndëshkojnë vendet e treta për bashkëpunim të ligjshëm me Iranin.
Ndryshe nga sanksionet parësore, sanksionet dytësore janë përdorur për të ushtruar presion mbi vende dhe kompani të huaja që të ndalojnë marrëdhëniet me Iranin, duke i përjashtuar ato nga tregu dhe sistemi financiar amerikan.
Ky mekanizëm ka qenë thelbësor në fushatën e ashtuquajtur “presion maksimal” të SHBA-së gjatë dekadës së fundit për të kufizuar tregtinë globale të Iranit.
Këto masa me efekt jashtëterritorial synonin izolimin ndërkombëtar të Teheranit, megjithatë në shumë raste Irani arriti të ruajë aktivitetet logjistike dhe operacionale pa ndërprerje.
Pranimi i heqjes së tyre çmonton një shtyllë kyçe të dominimit ekonomik amerikan, duke i lejuar partnerët globalë të bashkëpunojnë me Iranin pa frikën e ndëshkimit.
Performanca ushtarake e Iranit tregoi se përparimi teknologjik vazhdoi pa ndërprerje, duke dobësuar më tej arsyetimin për këto sanksione.
Pranimi i këtij kushti nga Uashingtoni nxjerr në pah kufijtë e regjimit të sanksioneve dytësore përballë një vendi që mund të përballojë një konflikt intensiv përmes kapaciteteve të veta.
Shfuqizimi i të gjitha rezolutave të Këshillit të Sigurimit të OKB-së
Pika e gjashtë kërkon anulimin e çdo rezolute të Këshillit të Sigurimit të OKB-së që synon Iranin.
Nga viti 2006 deri në 2010, Këshilli i Sigurimit miratoi gjashtë rezoluta sipas Kapitullit VII, duke kërkuar që Irani të ndalonte pasurimin e uraniumit dhe duke i mohuar kështu një të drejtë të ligjshme.
Rezoluta 1737 (2006) vendosi sanksionet e para, përfshirë ngrirjen e aseteve dhe ndalimin e teknologjisë bërthamore. Rezolutat pasuese zgjeruan ngrirjen e aseteve, ndaluan eksportet e armëve nga Irani, vendosën ndalime udhëtimi dhe autorizuan inspektime të ngarkesave. Rezoluta 1929 (2010) forcoi embargon e armëve dhe kufizoi aktivitetet e Iranit me raketa balistike.
Rezoluta 2231 (2015) miratoi marrëveshjen bërthamore (JCPOA), hoqi sanksionet e mëparshme dhe përfshiu një mekanizëm rikthimi të tyre në rast moszbatimi.
Franca, Gjermania dhe Britania aktivizuan këtë mekanizëm në gusht 2025, duke çuar në rikthimin e sanksioneve më 29 shtator 2025. Irani e refuzoi këtë proces si të paligjshëm, duke argumentuar se tërheqja e SHBA-së dhe mosrespektimi nga vendet europiane e bënin atë të pavlefshëm.
Këto masa, të motivuara politikisht, janë përdorur për të justifikuar presionin ndaj Iranit, por operacionet mbrojtëse të vendit i bënë ato të parëndësishme në terren.
Duke siguruar anulimin e tyre, Teherani riafirmon sovranitetin e plotë mbi çështjet e brendshme.
Ky zhvillim tregon dështimin e përpjekjeve për të legjitimuar veprimet ushtarake përmes institucioneve ndërkombëtare.
Heqja e rezolutave të Bordit të Guvernatorëve të IAEA-s
Pika e shtatë e propozimit, që pritet të diskutohet në Islamabad, kërkon anulimin e të gjitha rezolutave të Bordit të Guvernatorëve të Agjencisë Ndërkombëtare për Energjinë Atomike (IAEA) lidhur me aktivitetet bërthamore të Iranit.
Ky bord ka nxjerrë disa rezoluta për programin bërthamor iranian gjatë dy dekadave të fundit.
Në shtator 2005, u miratua një rezolutë që e akuzonte Iranin për mosrespektim të marrëveshjeve, duke hapur rrugën për sanksionet e OKB-së në vitet pasuese.
Pas marrëveshjes së vitit 2015, bordi mbylli çështjet e mëparshme në dhjetor të atij viti, por nga viti 2020 filloi sërish të miratojë rezoluta duke kërkuar sqarime për aktivitete të padeklaruara.
Këto masa erdhën pavarësisht bashkëpunimit të Iranit me agjencinë dhe lejimit të inspektimeve të plota në objektet bërthamore.
Më 12 qershor 2025, bordi miratoi një tjetër rezolutë të motivuar politikisht që akuzonte Iranin për shkelje, duke krijuar bazën për përshkallëzimin e mëtejshëm.
Irani i ka kundërshtuar vazhdimisht këto rezoluta si të paligjshme dhe të ndikuara politikisht, duke theksuar se ato vendosen nën presionin e vendeve perëndimore, ndërsa injorohen veprimet ushtarake kundër tij.
Pranimi i këtij kushti heq çdo pretendim për legjitimitet teknik të këtyre vendimeve dhe konfirmon se programi iranian funksionon brenda parametrave paqësorë të njohur ndërkombëtarisht.
Dëmshpërblimet dhe kompensimi për Iranin
Pika e tetë detyron pagesën e kompensimit për dëmet e shkaktuara gjatë luftës së fundit, e cila është etiketuar gjerësisht si e paprovokuar dhe e paligjshme.
Infrastruktura iraniane, zonat civile dhe instalimet ushtarake pësuan humbje të konsiderueshme, të dokumentuara me kujdes nga autoritetet e vendit.
Operacionet e dështuara, përfshirë përpjekjet për hyrje në provincat qendrore, lanë pas mbetje shkatërrimi që treguan çmimin e lartë të këtij keqvlerësimi.
Nga objektet bërthamore te spitalet, shkollat, universitetet, qendrat kërkimore, komplekset sportive, urat, rrjetet energjetike, depot e naftës dhe infrastruktura të tjera civile, shumë objektiva u goditën vazhdimisht nga koalicioni luftarak SHBA-Izrael gjatë 40 ditëve të fundit.
Irani ka mbajtur qëndrimin se duhet të paguhet dëmshpërblim për dëmet e shkaktuara nga kjo luftë e paprovokuar dhe e paligjshme, e cila ka shkelur të drejtën ndërkombëtare.
Sigurimi i dëmshpërblimeve garanton që barra financiare të kalojë te ata që nisën konfliktin, duke siguruar burime për rindërtim dhe duke shërbyer njëkohësisht si njohje formale e paligjshmërisë së agresionit.
Tërheqja e plotë e forcave luftarake amerikane nga rajoni
Pika e nëntë kërkon tërheqjen e plotë të forcave luftarake amerikane nga rajoni i Azisë Perëndimore.
Para luftës së shkurtit, SHBA-ja mbante një prani të konsiderueshme ushtarake në rajonin e Azisë Perëndimore, me rreth 40 mijë trupa të vendosura në baza dhe instalime strategjike ushtarake në të gjithë rajonin.
Këto përfshinin Aktivitetin Mbështetës Detar në Bahrein, në Manama, ku ndodhet Flota e Pestë e Marinës amerikane; Bazën Ajrore Al Udeid në Katar, që shërben si seli e përparme e CENTCOM-it; Camp Arifjan dhe Ali Al Salem në Kuvajt; Bazën Ajrore Al Dhafra dhe Portin Jebel Ali në Emiratet e Bashkuara Arabe; si edhe objekte në Arabinë Saudite, Jordani dhe Irak.
Pas nisjes së luftës kundër Iranit më 28 shkurt 2026, Uashingtoni dërgoi në rajon forcën më të madhe ushtarake që nga pushtimi i Irakut në vitin 2003. Ky grumbullim përfshinte dy grupe sulmuese me aeroplanmbajtëse, USS Abraham Lincoln dhe USS Gerald R. Ford, bombardues B-1 dhe B-2, avionë luftarakë F-22 dhe F-35, si dhe përforcim të baterive mbrojtëse Patriot dhe THAAD, duke e çuar numrin total të personelit amerikan në rreth 50 mijë.
Megjithatë, goditjet hakmarrëse iraniane si pjesë e Operacionit “Premtimi i Vërtetë 4” e kanë dëmtuar rëndë këtë rrjet ushtarak, duke i bërë pothuajse të gjitha bazat amerikane në Azinë Perëndimore “të pabanuara” dhe duke detyruar mijëra trupa të zhvendosen në hotele dhe ambiente zyrash.
Ndër objektet kryesore të goditura përmenden selia e Flotës së Pestë në Bahrein, Baza Ajrore Al Udeid në Katar dhe Baza Ajrore Prince Sultan në Arabinë Saudite.
Kapacitetet iraniane për goditje në distanca të gjata, të kombinuara me forcat partnere, krijuan një situatë ku një prani e vazhdueshme amerikane është bërë e papërballueshme.
Irani ka mbajtur prej kohësh qëndrimin se forcat pushtuese amerikane duhet të largohen nga rajoni dhe se vendet e rajonit duhet të marrin vetë përgjegjësinë për paqen dhe stabilitetin rajonal.
Pranimi i tërheqjes shënon një tërheqje strategjike për Uashingtonin, duke nxjerrë në pah shtrirjen e tepërt të pranisë së tij ushtarake dhe suksesin e strategjisë iraniane të frenimit rajonal.
Ndërprerja e plotë e armiqësive në të gjitha frontet
Pika e fundit kërkon një fund të menjëhershëm dhe të përhershëm të sulmeve në çdo front, duke përfshirë në mënyrë të qartë edhe mbështetjen për Rezistencën Islamike të Libanit.
Veprimet e koordinuara të Boshtit të Rezistencës në disa fronte ushtruan presion të njëkohshëm që i pengoi agresorët të përqendronin forcat kundër Iranit.
Operacionet e rezistencës libaneze, së bashku me ato në Irak, Jemen dhe Palestinën e pushtuar, mbajtën të angazhuara burimet e armikut dhe i shkaktuan goditje të rënda infrastrukturës së përbashkët.
Shtrirja e gjerë e armëpushimit konfirmon unitetin e këtij boshti si një faktor vendimtar që detyroi pranimin amerikan.
Megjithatë, pavarësisht kësaj pike të parashikuar në propozim, regjimi izraelit vazhdoi të kryejë sulme shkatërruese në Bejrut dhe Dahiyeh të mërkurën, duke shkaktuar qindra viktima, përfshirë mbi 100 të vdekur.
Udhëheqja iraniane ka theksuar nevojën për vigjilencë të vazhdueshme derisa çdo detaj të përmbyllet në negociatat e ardhshme, duke siguruar që fitoret në fushëbetejë të përkthehen në arritje të qëndrueshme politike.
Kjo marrëveshje, e lindur nga epërsia ushtarake dhe teknologjike, e forcon pozicionin e Iranit si fuqia kryesore që po formëson të ardhmen e Gjirit Persik dhe më gjerë.
Autori është analist slloven, shkruar për Press TV. Qëndrimet janë autoriale
