Udhëheqësit izraelitë: Asnjë qëllim nuk u arrit në luftën me Iranin

Lideri i opozitës izraelite, Yair Lapid, ka kritikuar ashpër kryeministrin Benjamin Netanyahu për mbështetjen e një armëpushimi të përkohshëm midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit, duke e cilësuar atë si një “fatkeqësi politike”.
Lapid i bëri këto deklarata në një postim në llogarinë e tij në X të mërkurën, pasi zyra e Netanyahut njoftoi se Izraeli mbështet vendimin e presidentit amerikan Donald Trump për një armëpushim dyjavor.
“Nuk ka pasur kurrë një fatkeqësi të tillë politike në gjithë historinë tonë,” tha Lapid, duke shtuar se Izraeli “as nuk ishte në tryezë kur u morën vendime që lidhen me thelbin e sigurisë sonë”.
Lapid theksoi gjithashtu se Netanyahu “dështoi politikisht dhe strategjikisht për të arritur qoftë edhe një nga objektivat që ai vetë kishte vendosur”.
“Do të duhen vite për të riparuar dëmin politik dhe strategjik që Netanyahu shkaktoi”, për shkak të “arrogancës, neglizhencës dhe mungesës së planifikimit strategjik” nga ana e tij, shtoi ai.
Figura të tjera të opozitës izraelite kritikuan gjithashtu armëpushimin me Iranin, duke thënë se Netanyahu ka dështuar të arrijë objektivat e luftës.
Në një postim në X, Yair Golan, kreu i Partisë Demokratike të majtë, e quajti armëpushimin një “dështim strategjik” të Netanyahut.
“Ai premtoi një fitore historike dhe siguri për brezat, ndërsa në praktikë morëm një nga dështimet strategjike më të rënda që Izraeli ka njohur ndonjëherë,” tha Golan.
“Është një dështim total që rrezikon sigurinë e Izraelit për vite me radhë,” shtoi ai.
Të mërkurën, Shtetet e Bashkuara dhe Irani ranë dakord për një armëpushim dyjavor, pasi Uashingtoni mori një propozim me 10 pika nga Teherani. Zyra e Netanyahut tha se Izraeli mbështet vendimin e Trump.
