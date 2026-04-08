Policia e Shtetit paralajmëron për mashtrim me SMS në emër të e-Albania

Policia e Shtetit ka ngritur alarmin për një skemë të re mashtrimi që po qarkullon përmes mesazheve SMS, ku qytetarët mashtrohen në emër të platformës shtetërore e-Albania për gjoja pagesa të gjobave të automjeteve.
Sipas njoftimit zyrtar, mesazhet dërgohen nga numra të panjohur dhe përmbajnë linke të falsifikuara, të cilat i drejtojnë përdoruesit në faqe të rreme me qëllim vjedhjen e të dhënave personale dhe bankare.
Autoritetet theksojnë se këto mesazhe nuk kanë asnjë lidhje me institucionet shtetërore, përfshirë Posta Shqiptare, e cila më herët ka depozituar kallëzim për një skemë të ngjashme mashtrimi.
Policia u bën thirrje qytetarëve të tregojnë kujdes dhe të ndjekin disa masa sigurie:
Të mos klikojnë në linke të dërguara përmes SMS-ve nga numra të panjohur Të mos japin të dhëna personale apo bankare në faqe të pakonfirmuara Të mos reagojnë ndaj mesazheve që krijojnë ndjenjë urgjence
Gjithashtu, rekomandohet përdorimi vetëm i faqes zyrtare të e-Albania dhe raportimi i menjëhershëm i rasteve të dyshimta pranë autoriteteve përkatëse.
Ky rast vjen në vijim të shtimit të mashtrimeve kibernetike në vend, duke rritur nevojën për ndërgjegjësim dhe kujdes nga ana e qytetarëve gjatë përdorimit të shërbimeve online.
