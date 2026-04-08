Braçe ‘shigjeton’ sërish qeverinë për çmimin e naftës

Deputeti i Partisë Socialiste të Shqipërisë, Erion Braçe, ka reaguar lidhur me vendimin e Bordit të Transparencës për uljen e çmimit të naftës në 220 lekë për litër, duke ngritur shqetësime mbi masat e marra nga qeveria.
Në një reagim publik, Braçe e lidhi uljen e çmimit me zhvillimet ndërkombëtare, konkretisht armëpushimin në Lindja e Mesme dhe angazhimin e Irani për hapjen e Ngushtica e Hormuzit.
Megjithatë, ai theksoi se situata ka nxjerrë në pah disa problematika të brendshme. Sipas tij, edhe në periudhën kur çmimet e karburanteve kanë qenë të larta, është vënë re rritje e trafikut dhe e lëvizjeve, çka, sipas deputetit, tregon mungesë të kulturës së kursimit tek konsumatorët.
Braçe kritikoi gjithashtu qasjen e mazhorancës, duke u shprehur se masat janë kufizuar vetëm në funksionimin e Bordit dhe uljen me 20% të akcizës, pa ndërmarrë politika konkrete për reduktimin e konsumit.
Ai sugjeroi alternativa të tjera, si reduktimi i ditëve të punës, nxitja e punës nga shtëpia dhe subvencionimi i transportit publik, si mënyra për të përballuar rritjen e çmimeve.
Një tjetër shqetësim i ngritur prej tij lidhet me funksionimin e tregut të karburanteve dhe transparencën fiskale. Braçe përmendi raste të raportuara nga qytetarët, ku në pikat e shitjes kërkohet nëse konsumatori dëshiron faturë, duke ngritur pikëpyetje mbi raportimin dhe tatimin e shitjeve.
Deklaratat e tij vijnë në një kohë kur debati mbi çmimet e karburanteve dhe ndikimin e tyre në ekonominë familjare mbetet i fortë në vend.
Reagimi i Braçes:
TIRANAEMADHE #NAFTA
BORDI ULI CMIMIN TANI;
NAFTA DO KUSHTOJ 220LEKE PER LITER!
Natyrisht reflekton ARMEPUSHIMIN NE LINDJEN E MESME dhe ANGAZHIMIN E IRANIT PER TE HAPUR NGUSHTICEN E HORMUZIT!
Nderkohe me kane bere pershtypje dy gjera;
E para, po si ka mundesi qe keto dite me CMIME TE LARTA NAFTE, ka me shume levizje dhe me shume trafik??!!
Na mungon shume nje ndjenje kursimi qe mban larg konsumin tone te perditshem nga CMIMET E KARBURANTEVE dhe pranojme te paguajme shtrenjte!!
E dyta, me dhemb fakti qe ne-MAXHORANCA patem thjeshte vetem dy masa ne kete situate-Bordin dhe Reduktimin me 20% te AKCIZES;
Asnje mase per te nxitur kursimin-me pak dite pune ne jave (u kujdes Zoti per kete me Bajram, Pashke Katolike e kete jave Ortodokse), pune nga shtepia, transport publik te subvencionuar;
Po e le menjane kerkesen per tu marre me tregun-konkurrencen ne te dhe evazionin fiskal te rende!
Kam disa video ketu qe mi kane cuar qytetare te ndryshem e ku degjohen shitesit ne pompe: A E DO FATUREN?! Po mire cdomethene kjo? Per cdo shitje me pyetjen A E DO FATUREN dhe pa FATURE, ku raportohet, si tatohet ëëë?! NUK DI! E kam per shtetin kete se me Luixhin kemi mbaruar pune-deshira e tij per naften 500 leke litri nuk u plotesua!!
