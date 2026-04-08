Zjarr në një godinë 5-katëshe në Gjirokastër, shmanget përhapja e flakëve
Transmetuar më 08-04-2026, 14:48

Një zjarr është regjistruar këtë të mërkurë në një apartament në lagjen “Kodra e Shtufit”, në Gjirokastër.

Sipas informacioneve paraprake, zjarri dyshohet të ketë rënë si pasojë e punimeve me saldatrim në një shkallë metalike.

Familjarët e shtetasit T.H. kanë njoftuar menjëherë shërbimin zjarrfikës, ndërsa ndërhyrja e shpejtë e tyre bëri të mundur parandalimin e përhapjes së flakëve në katet e tjera të godinës 5-katëshe.

Si pasojë e incidentit janë shënuar vetëm dëme materiale, ndërsa fatmirësisht nuk raportohet për persona të lënduar.

Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

