Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
‘Nesër Sadushi merr vendimin për të liruar Veliajn’! Berisha: Ky vendim kërcënon sigurinë e vendit dhe rajonit
Transmetuar më 08-04-2026, 14:45

Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, deklaroi se një vendim i pritshëm nga Sokol Sadushi për lirimin e kryebashkiakut të Tiranë, Erion Veliaj, mund të ketë pasoja të rënda për sigurinë në Shqipëri dhe në rajon.

Gjatë një deklarate për mediat, Berisha u shpreh se një vendim i tillë mund të krijojë precedent për lirimin e personave të tjerë në paraburgim, përfshirë individë të lidhur me krimin e organizuar. Sipas tij, kjo mund të përfitohet nga “dhjetëra krerë organizatash kriminale dhe bosë droge”.

Ai e cilësoi situatën si një përpjekje për të krijuar “rrugë paqeje midis klaneve mafioze”, ndërsa kritikoi edhe mediat që, sipas tij, nuk po raportojnë në mënyrë të plotë mbi këtë çështje.

Deklaratat e Berishës vijnë në një moment kur pritet një vendim i rëndësishëm gjyqësor lidhur me çështjen e Veliajt, që ka tërhequr vëmendje të lartë publike dhe politike.

