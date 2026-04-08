Berisha: Me të njëjtin çmim në bursë, nafta në kohën tonë shitej 140 lekë, tani shitet mbi 220 lekë

Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, deklaroi se çmimi i naftës në Shqipëri është aktualisht shumë më i lartë krahasuar me periudhën kur ai ishte në qeveri, edhe pse çmimi në bursat ndërkombëtare ka qenë i njëjtë.
Gjatë një mbledhjeje të grupit parlamentar të PD-së në Tiranë, Berisha theksoi se më 7 prill 2013, kur nafta në tregjet ndërkombëtare ishte 97 dollarë për fuçi, në Shqipëri shitej me rreth 140 lekë për litër. Ndërsa më 7 prill 2022, me të njëjtin nivel në bursë, çmimi në vend arriti në 228 lekë për litër.
Ai e cilësoi këtë situatë si pasojë të drejtpërdrejtë të taksave të larta, duke akuzuar qeverinë për “propagandë dhe mashtrim”. Sipas tij, barrën kryesore të çmimeve të larta e mbajnë taksat mbi karburantet.
Berisha kërkoi përgjysmimin e taksave dhe vendosjen e një sistemi fiskal të ngjashëm me atë të Maqedonia e Veriut dhe Kosovë, duke theksuar se kjo është mënyra e vetme për të lehtësuar qytetarët dhe për të ulur kostot.
Sipas tij, situata aktuale përbën një barrë të rëndë financiare për qytetarët dhe kërkon reagim të menjëhershëm për mbrojtjen e interesit publik.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd