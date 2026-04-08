Digjet kamion në autostradën “Ibrahim Rugova”

Një kamion ka marrë flakë sot në autostradën “Ibrahim Rugova”, në afërsi të Duhlës. Pamjet e siguruara nga lexues të Telegrafit tregojnë automjetin i përfshirë nga zjarri.
Aktualisht nuk ka të dhëna të sakta për shkaqet që çuan në incident, as për personat që mund të jenë lënduar. Autoritetet policore të Kosovës janë kontaktuar për informacione shtesë, por deri në publikimin e lajmit nuk ka marrë përgjigje.
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
