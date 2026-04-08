Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Denoncoi manipulimin me votën në burgun e Peqinit, GJKKO shpall të pafajshëm Flamur Nokën
Transmetuar më 08-04-2026, 13:01

Gjykata e Posaçme ka vendosur pafajësi për deputetin e Partisë Demokratike, Flamur Noka, i kallëzuar për shpifje dhe fyerje nga një punonjës i burgut të Peqinit, Gjergji Vishkuli.

Akuzat lidhnin Nokën me një denoncim publik në rrjetet sociale, ku ai pretendonte se punonjësit e burgut ishin të përfshirë në fushatën elektorale për zgjedhjet e 11 majit, në mbështetje të Partisë Socialiste.

Deputeti nuk ishte prezent në seancë, por u përfaqësua nga avokatja Eda Grimçi, e cila deklaroi se edhe SPAK kishte kërkuar pafajësi, duke theksuar se denoncimi ishte bërë në formë publike dhe nuk përbënte shpifje.

Flamur Noka kishte denoncuar gjithashtu se Burgu i Peqinit ishte përdorur si një shtab zgjedhor për kandidatën e PS-së, Sara Mila, dhe se efektivët ushtronin presione mbi punonjësit për të favorizuar votimin pro PS-së.

Gjykata konfirmoi se denoncimi ishte i bazuar dhe nuk përbënte vepër penale, duke shpallur deputetin të pafajshëm.

