Protestë para Prokurorisë së Shkodrës, banorët e Baks-Rrjollit kërkojnë zbardhjen e dosjes së pronave
Transmetuar më 08-04-2026, 12:29

Banorët e Baks-Rrjollit zhvilluan këtë të mërkurë një protestë para Prokurorisë së Shkodrës, duke kërkuar zbardhjen e hetimeve njëvjeçare për pronat e tyre. Ata akuzuan se dosja po mbahet peng dhe se drejtimi i saj është devijuar qëllimisht, përmes ndryshimit të pyetjeve drejtuar ekspertëve topografikë.

Banorët kërkuan një takim të drejtpërdrejtë me drejtuesit e institucionit, duke paralajmëruar se nuk do të tërhiqen derisa çështja të marrë një zgjidhje.

Tensionet u rritën pas një incidenti në Lezhë, ku Gëzim Pjeshka, aktivist i zonës, u shoqërua në polici gjatë një takimi me kryeministrin Edi Rama. Pjeshka e cilësoi këtë veprim si presion ndaj komunitetit, i cili prej tre muajsh kundërshton ndërtimin e një resorti turistik, që sipas banorëve përbën rrëmbim të pronave dhe shkatërrim të mjedisit.

Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

