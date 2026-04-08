Shoferi i dehur përplas 2-vjeçarin në Ksamil

Një aksident i rëndë ka ndodhur në Ksamil, ku një 2-vjeçar u përplas nga një automjet në rrugën “Hasan Tahsini”.
Sipas njoftimit të Policisë, shtetasi A. K., 48 vjeç, banues në Ksamil, duke drejtuar në gjendje të dehur, ka aksidentuar të miturin.
Fëmija ndodhet aktualisht në Spitalin e Sarandës, nën kujdesin e mjekëve.
Autoritetet policore arrestuan shoferin në flagrancë, ndërsa vijojnë veprimet për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
