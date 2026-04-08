Shpërthim me eksploziv në Sarandë, Policia nis hetimet

Një shpërthim me lëndë plasëse ka tronditur fshatin Berdenesh, në Sarandë, gjatë orëve të para të mëngjesit të sotëm. Ngjarja ndodhi rreth orës 02:00, kur një sasi eksplozivi u aktivizua në murin rrethues të banesës së shtetases S. Ismailaj.
Pronarja e banesës konstatoi dëmtimet vetëm në mëngjes dhe njoftoi menjëherë autoritetet lokale.
Në vendngjarje ndodhet grupi hetimor i Policisë, i cili po mbledh prova dhe po punon për të zbardhur rrethanat dhe identitetin e autorit. Motivacioni i shpërthimit mbetet ende i paqartë.
