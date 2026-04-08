Shpërthim me eksploziv në Sarandë, Policia nis hetimet
Transmetuar më 08-04-2026, 11:36

Një shpërthim me lëndë plasëse ka tronditur fshatin Berdenesh, në Sarandë, gjatë orëve të para të mëngjesit të sotëm. Ngjarja ndodhi rreth orës 02:00, kur një sasi eksplozivi u aktivizua në murin rrethues të banesës së shtetases S. Ismailaj.

Pronarja e banesës konstatoi dëmtimet vetëm në mëngjes dhe njoftoi menjëherë autoritetet lokale.

Në vendngjarje ndodhet grupi hetimor i Policisë, i cili po mbledh prova dhe po punon për të zbardhur rrethanat dhe identitetin e autorit. Motivacioni i shpërthimit mbetet ende i paqartë.

Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.

