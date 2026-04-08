Tentoi të rrëmbejë një grua, arrestohet i riu në Librazhd

Shërbimet e Drejtorisë Vendore të Policisë Elbasan, në bashkëpunim me Komisariatin e Policisë Librazhd, finalizuan operacionin e koduar “Insistimi”, duke arrestuar një 32-vjeçar, D. K., i dyshuar për tentativë rrëmbimi dhe dhunë fizike.
Sipas hetimeve, i arrestuari tentoi të merrte me forcë në automjet një shtetase 39-vjeçe, të cilën dyshohet se e kishte përndjekur për 1 vit e gjysmë. Gjatë ngjarjes, ai gjithashtu goditi me grushte shtetasin që shoqëronte viktimën dhe u largua nga vendi i ngjarjes.
32-vjeçari u kap në hyrje të qytetit të Elbasanit, teksa drejtonte automjetin në gjendje të dehur. Policia sekuestroi automjetin dhe celularin e tij si prova materiale.
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Elbasanit për veprime të mëtejshme, ndërsa hetimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes dhe motivit të përndjekjes vazhdojnë.
Njoftimi:
Menjëherë pas njoftimit se disa shtetas ishin konfliktuar në ambientet e jashtme të një karburanti në Librazhd, shërbimet e Policisë shkuan në vendngjarje, me qëllim sqarimin e rrethanave të rastit dhe identifikimin e shtetasve të përfshirë.
Nga veprimet hetimore të kryera në kuadër të operacionit të koduar “Insistimi”, rezultoi se shtetasi D. K., 32 vjeç, banues në fshatin Perondi, Kuçovë, kishte tentuar të merrte me forcë, në automjet, një shtetase 39 vjeçe, të cilën dyshohet se e kishte përndjekur 1 vit e gjysmë. Më pas, 32-vjeçari kishte goditur me grushte, shtetasin që shoqëronte 39-vjeçaren, dhe ishte larguar.
Si rezultat i veprimeve të shpejta operacionale, 32-vjeçari u kap dhe u vu në pranga në hyrje të qytetit të Elbasanit. Nga verifikimet e mëtejshme, rezultoi se ai drejtonte automjetin, në gjendje të dehur.
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
