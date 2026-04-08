Rama paralajmëron rritje pagash për mjekët nga Lezha

Kryeministri Edi Rama zhvilloi një inspektim në spitalin e ri rajonal në Lezhë, ku vlerësoi gjendjen e infrastrukturës dhe shërbimeve, duke theksuar mungesën e ankesave nga qytetarët.
Gjatë vizitës, Rama njoftoi se në vijim pritet rritje e mëtejshme e pagave për mjekët, duke e lidhur këtë me përmirësimin e gjendjes ekonomike të vendit. Ai theksoi se politika e rritjes së pagave është zhvilluar tashmë për sektorë si arsimi dhe ushtria, dhe do të zgjerohet gradualisht edhe në shëndetësi.
Rama nënvizoi gjithashtu nevojën për projekte të reja për përballimin e fluksit të përditshëm në spital, duke veçuar rëndësinë e centralizimit të pavionit onkologjik si një hap përmirësues në shërbimet për pacientët.
“Kjo është një mundësi që ekonomia po na ofron për të rritur pagat në mënyrë të qëndrueshme. Spitali duket goxha mirë, por është e domosdoshme të ketë projekte që adresojnë ngarkesën e ambulatorit të përditshëm,” u shpreh kryeministri.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd