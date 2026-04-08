Tentoi të vrasë një person me armë zjarri, arrestohet 50-vjeçari në Tiranë

Një 50-vjeçar, Agim Visha, është arrestuar nga Policia e Tiranës në kuadër të operacionit të koduar “Responde”, pas një konflikti të dhunshëm me një 38-vjeçar për motive të dobëta.
Ngjarja ndodhi pasditen e djeshme në ambientet e jashtme të një lokali në rrugën “Myslym Keta”. Sipas raportimeve, 50-vjeçari ka tentuar të qëllojë viktimën me një armë zjarri pistoletë me mulli, që e mbante pa leje.
Pas përpjekjes për të ikur nga vendi i ngjarjes, Agim Visha u kap menjëherë nga shërbimet e Policisë dhe u vu në pranga.
Hetimet për zbardhjen e plotë të motivit dhe rrethanave të ngjarjes vijojnë nga autoritetet përkatëse.
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
