Shkuan në skajin më të largët pranë Hënës, sa është paga e astronautëve të Artemis II?

Katër astronautë – Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch dhe Jeremy Hansen – nisën më 1 prill misionin historik Artemis II, duke u afruar pranë anës së errët të Hënës, një hap të ri në eksplorimin e hapësirës që nuk ishte bërë që nga Apollo 17. Ekuipazhi pritet të rikthehet në Tokë më 10 prill.
Gjatë fluturimit, anija kozmike Orion humbi përkohësisht komunikimin me NASA për rreth 40 minuta, por misioni vazhdon normalisht.
Paga e astronautëve
Astronautët e NASA-s paguhen sipas sistemit federal “General Schedule” (GS), zakonisht në nivelet GS-13 deri GS-14, me paga vjetore që variojnë nga 90,000 deri 150,000 dollarë. Sipas të dhënave të vitit 2025, paga mesatare e një astronauti arrin rreth 152,258 dollarë në vit.
Për t’u bërë astronaut kërkohen vite të tëra përgatitjeje intensive në qendra si Johnson Space Center, ku kandidatët mësojnë teknikë mbijetese, robotikë, funksionimin e sistemeve hapësinore dhe trajnim fizik të avancuar për të përballuar stresin dhe izolimin.
Pajisjet dhe fotografimi hapësinor
Misioni Artemis II përdor 32 pajisje fotografike, duke përfshirë kamera DSLR, GoPro dhe pajisje moderne si iPhone 17 Pro Max, duke siguruar pamje të jashtëzakonshme të Hënës dhe hapësirës së thellë.
Ky mision shënon një epokë të re për eksplorimin hapësinor dhe afrimin e publikut me misteret e hapësirës përmes fotografive dhe video të drejtpërdrejta nga ekuipazhi.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd