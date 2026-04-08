Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Caktohet data e gjyqit për Ilir Metën dhe Monika Kryemadhin
Transmetuar më 08-04-2026, 10:47

Gjykata e Posaçme ka caktuar datën 27 prill për zhvillimin e seancës së parë gjyqësore ndaj ish-presidentit Ilir Meta, ish-deputetes Monika Kryemadhi dhe tre të pandehurve të tjerë.

Sipas njoftimit, seanca do të mbahet në orën 11:00 dhe do të shqyrtohet nga një trupë gjykuese e përbërë nga gjyqtarët Etleva Deda, Besmir Stroka dhe Atalanta Zeqiraj.

Procesi gjyqësor pritet të tërheqë vëmendje të lartë publike, për shkak të profilit të lartë të të pandehurve dhe çështjes në shqyrtim.

Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...