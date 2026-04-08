Ndodh në Greqi/ Bashkëshorti dh’unon gruan sepse zgjoi pa dashje fëmijën nga gjumi, gjykata jep dënim maksimal për burrin

Një rast i rëndë i dhunës në familje është ndëshkuar nga drejtësia në Selanik, ku një burrë është dënuar me 12 vite burg për sulm fizik ndaj bashkëshortes së tij.
Ngjarja ka ndodhur në banesën e çiftit, ku ata jetonin së bashku me tre fëmijët. Sipas dëshmisë së viktimës, konflikti nisi pasi ajo zgjoi pa dashje një nga fëmijët gjatë gjumit.
Sipas hetimeve, reagimi i bashkëshortit ka qenë i menjëhershëm dhe i dhunshëm. Ai e ka shtyrë gruan me forcë, duke bërë që ajo të përplasej në mobilie, dhe më pas dyshohet se e ka kapur nga qafa.
Gjatë procesit gjyqësor, i pandehuri mohoi akuzën për shtrëngim në fyt, por pranoi se e kishte shtyrë dy herë, duke theksuar se hera e dytë kishte qenë me forcë të madhe.
Gjykata e shpalli fajtor dhe vendosi dënimin me 12 vite burg, si dhe masa shtesë sigurie, përfshirë ndalimin e afrimit me viktimën.
Rasti rikthen në vëmendje rëndësinë e trajtimit të dhunës në familje dhe nevojën
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
