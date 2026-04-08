Hapet televotimi për finalen, pesë banorë në garë për tre vende
Transmetuar më 08-04-2026, 10:26

Është hapur televotimi që do të përcaktojë tre finalistët që do t’i bashkohen Selin Bollatit në finalen e madhe të spektaklit.

Në garë për tre vendet e fundit në finale janë pesë banorë: Miri, Rogert, Mateo, Brikena dhe Shëndriti.

Gjatë spektaklit të së martës, gara u ngushtua më tej me eliminimin e Juela Nikolli dhe Edisa Demollari.

Ndërkohë, në spektaklin e radhës që do të zhvillohet të shtunën, pritet të eliminohen edhe dy banorë të tjerë, duke lënë vetëm katër finalistët që do të garojnë për çmimin e madh.

Finalja e këtij edicioni është planifikuar të mbahet më 18 prill, ku fituesi do të shpërblehet me 100 mijë euro.

Fituesit e edicioneve të mëparshme kanë qenë Ilir Shaqiri, Luiz Ejlli, Egla Ceno dhe Gjesti.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

