Hapet televotimi për finalen, pesë banorë në garë për tre vende

Është hapur televotimi që do të përcaktojë tre finalistët që do t’i bashkohen Selin Bollatit në finalen e madhe të spektaklit.
Në garë për tre vendet e fundit në finale janë pesë banorë: Miri, Rogert, Mateo, Brikena dhe Shëndriti.
Gjatë spektaklit të së martës, gara u ngushtua më tej me eliminimin e Juela Nikolli dhe Edisa Demollari.
Ndërkohë, në spektaklin e radhës që do të zhvillohet të shtunën, pritet të eliminohen edhe dy banorë të tjerë, duke lënë vetëm katër finalistët që do të garojnë për çmimin e madh.
Finalja e këtij edicioni është planifikuar të mbahet më 18 prill, ku fituesi do të shpërblehet me 100 mijë euro.
Fituesit e edicioneve të mëparshme kanë qenë Ilir Shaqiri, Luiz Ejlli, Egla Ceno dhe Gjesti.
