Kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar, Keir Starmer, niset drejt Gjirit për të diskutuar hapjen e Ngushticës së Hormuzit
Transmetuar më 08-04-2026, 09:28

Kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar, Keir Starmer, është nisur drejt rajonit të Gjirit për të zhvilluar bisedime me liderët rajonalë, me synim sigurimin e rihapjes së Ngushtica e Hormuzit pas armëpushimit mes Shtetet e Bashkuara dhe Iran.

Në një deklaratë zyrtare, Starmer përshëndeti marrëveshjen e armëpushimit, duke e cilësuar atë si një moment lehtësimi për rajonin dhe ekonominë globale. Ai theksoi se bashkëpunimi me partnerët ndërkombëtarë është thelbësor për ta kthyer armëpushimin në një marrëveshje afatgjatë dhe për të garantuar funksionimin normal të kësaj rruge strategjike.

Ngushtica e Hormuzit konsiderohet një nga korridoret më të rëndësishme në botë për transportin e naftës dhe gazit, dhe çdo ndërprerje e saj ka ndikim të drejtpërdrejtë në tregjet globale të energjisë.

Vizita e Starmer vjen në një moment tensionesh të larta diplomatike. Ai është kritikuar nga presidenti amerikan Donald Trump për qëndrimin e Mbretërisë së Bashkuar ndaj sulmeve të ndërmarra nga Shtetet e Bashkuara dhe Izrael kundër Iran.

Sipas zyrës së kryeministrit, gjatë takimeve shumëkombëshe do të diskutohen mënyrat se si aleatët mund të kontribuojnë në rihapjen e sigurt të ngushticës dhe në stabilizimin e situatës në rajon.

Ndërkohë, sekretarja e Brendshme britanike, Yvette Cooper, ka zhvilluar bisedime me sekretarin amerikan të Shtetit, Marco Rubio, ku është diskutuar për koordinimin e përpjekjeve diplomatike. Në fokus ka qenë edhe një takim ndërkombëtar i udhëhequr nga Mbretëria e Bashkuar, ku morën pjesë mbi 40 vende për të adresuar situatën.

Autoritetet britanike theksojnë se qëllimi kryesor mbetet garantimi i një zgjidhjeje të qëndrueshme dhe mbrojtja e ekonomisë globale nga pasojat e mëtejshme të krizës.

