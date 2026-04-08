Eliminimi i dytë i mbrëmjes, ja kush la shtëpinë pas televotimit

Mbrëmja e spektaklit është shoqëruar me emocione dhe tension, teksa katër banorë u vendosën përballë njëri-tjetrit në një televotim të shpejtë eliminimi.
Edisa është shpallur e eliminuara e dytë e kësaj mbrëmjeje, pasi mori numrin më të ulët të votave nga publiku. Ajo ishte në garë përballë Mirit, Brikenës dhe Shëndritit, në një përballje që zgjati vetëm pak minuta.
Rezultati i televotimit vendosi përfundimisht largimin e saj nga shtëpia, ndërsa tre banorët e tjerë vijojnë garën në spektakël.
