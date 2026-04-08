Deklarata e Këshillit të Lartë për Siguri Kombëtare të Iranit në lidhje me ndërprerjen e luftimeve me SHBA dhe Izraelin
Transmetuar më 08-04-2026, 08:04

Këshilli i Lartë për Siguri Kombëtare të Iranit ka lëshuar një deklaratë zyrtare në lidhje me marrëveshjen e arritur për ndërprerjen e luftimeve. Këshilli e cilësoi fitore historike të Iranit dhe tha se SHBA me Izraelin pranuan kushtet e vëna nga Irani.

Sipas ParsToday, Këshilli i Lartë i Sigurisë Kombëtare të Iranit në deklaratën e tij thotë se "Irani ka arritur një fitore të madhe dhe duke refuzuar të gjitha propozimet e paraqitura nga SHBA-Izrael dhe i ka detyruar të pranojnë planin 10 pikësh të Teheranit në të cilin Amerika në mënyrë parimore është zotuar të garantojë:

Mospërsëritjen e agresionit

Vazhdimi i kontrollit të Iranit mbi Ngushticën e Hormuzit

Pranimi i pasurimit të uraniumit

Heqja e sanksioneve parësore

Heqja e sanksioneve dytësore

Anulimi i të gjitha rezolutave të Këshillit të Sigurimit kundër Iranit

Anulimi i të gjitha rezolutave të Këshillit të Guvernatorëve të ANEA-s

Pagimi i dëmshpërblimit për dëmet e shkaktuar nga lufta

Largimi i forcave luftarake të Amerikës nga rajoni

Përfundimi i luftimeve në të gjitha frontet duke përfshirë edhe sulmet kundër Rezistencës Islamike heroike të Libanit (Hezbullah)

"E urojmë të gjithë popullin iranian për këtë fitore të madhe dhe theksojmë se akoma deri në finalizimin e detajeve të kësaj fitoreje ka nevojë për qëndresë e rezistencë dhe ruajtjen e unitetit dhe solidaritetin e popullit të Iranit”, – thuhet ndër të tjera në deklaratën e Këshillit të Lartë për Siguri Kombëtare të Iranit.

