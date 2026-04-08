Video
Parashikimi i motit për 8 prill 2026
Transmetuar më 08-04-2026, 07:38

Ditën e mërkurë, vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme, duke sjellë një situatë përgjithësisht të favorshme për aktivitetet në natyrë.

Sipas parashikimeve, moti do të karakterizohet nga kthjellime në pjesën më të madhe të territorit, ndërsa vranësira të pakta dhe kalimtare priten kryesisht në zonat malore.

Era do të fryjë me drejtim nga veriperëndimi në jugperëndim, me një shpejtësi mesatare deri në 7 m/s, pa krijuar probleme të veçanta.

Sa i përket kushteve detare, në Deti Adriatik dhe Deti Jon pritet valëzim i ulët, i forcës 1 ballë, duke garantuar kushte të qeta për lundrim.

