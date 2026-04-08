Armëpushimi në Lindjen e Mesme ul ndjeshëm çmimet e naftës, Brent zbret në 94 dollarë për fuçi

Arritja e një armëpushimi të përkohshëm në Lindjen e Mesme dhe sinjalet nga Irani për rihapjen e Ngushticës së Hormuzit kanë sjellë një reagim të menjëhershëm në tregjet ndërkombëtare të energjisë, duke shkaktuar rënie të fortë të çmimeve të naftës.
Nafta bruto e tipit Brent crude ka shënuar një rënie prej rreth 14%, duke zbritur në nivelin e 94 dollarëve për fuçi. Kjo lëvizje reflekton pritshmëritë e tregjeve për një stabilizim të furnizimit global pas tensioneve të fundit në rajon.
Megjithatë, ekspertët e tregjeve energjetike bëjnë thirrje për kujdes, duke theksuar se rikuperimi i plotë i prodhimit në disa nga vendet kryesore prodhuese të Lindjes së Mesme nuk pritet të jetë i menjëhershëm, për shkak të dëmeve dhe ndërprerjeve të shkaktuara nga konflikti.
Një faktor tjetër që ka ndikuar në kufizimin e rënies më të thellë të çmimeve është skepticizmi i investitorëve ndaj deklaratave të administratës së Donald Trump për përfundimin e konfliktit, pas një periudhe me sinjale të paqarta dhe zhvillime të paparashikueshme.
Pavarësisht rënies së fundit, çmimet e naftës mbeten dukshëm më të larta krahasuar me periudhën para përshkallëzimit të krizës, kur tregtoheshin rreth 72 dollarë për fuçi, ndërsa mesatarja e vitit të kaluar ishte afërsisht 69 dollarë.
Në të njëjtën kohë, tregjet financiare në Azi kanë reaguar pozitivisht ndaj zhvillimeve të fundit. Indeksi KOSPI në Korenë e Jugut është rritur me rreth 7%, ndërsa Nikkei 225 në Japoni ka shënuar një rritje prej rreth 5%, duke reflektuar optimizmin e investitorëve për një ulje të rrezikut gjeopolitik.
