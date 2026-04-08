Irani: Fitore e madhe, detyruam SHBA të pranojnë planin 10-pikësh
Transmetuar më 08-04-2026, 07:35

Irani deklaroi sot se ka arritur një “fitore të madhe” pasi i ka detyruar Shtetet e Bashkuara të pranojnë planin prej 10 pikash që kishin paraqitur, sipas një deklarate nga Këshilli i Lartë i Sigurisë Kombëtare.

Siç është raportuar, brenda kuadrit të marrëveshjes, SHBA-të në parim kanë pranuar heqjen e të gjitha sanksioneve parësore dhe dytësore kundër Teheranit.

Në të njëjtën kohë, sipas të njëjtit njoftim, Uashingtoni pranon programin e pasurimit bërthamor të Iranit, si dhe kontrollin e vazhdueshëm të tij mbi Ngushticën e Hormuzit.

Njoftimi flet për një “disfatë të padyshimtë, historike dhe dërrmuese” të kundërshtarit, me Iranin që argumenton se rezultati i konfliktit e justifikon atë.

Sipas Këshillit Suprem të Sigurisë Kombëtare të Iranit, plani përfshin:

Angazhimi i SHBA-së se nuk do të ketë veprime të reja agresive

Vendosja e një protokolli për kalim të sigurt nëpër Hormuz, i cili do të sigurojë kontrollin e Iranit, në përputhje me kushtet e rëna dakord.

Pranimi i të drejtës për të pasuruar uranium nga Teherani

Heqja e të gjitha sanksioneve parësore

Heqja e të gjitha sanksioneve dytësore

Anulimi i të gjitha rezolutave të Këshillit të Sigurimit të OKB-së kundër Iranit

Shfuqizimi i të gjitha vendimeve të Bordit të Guvernatorëve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike (IAEA)

Pagesa e kompensimit për Iranin për humbjet e luftës

Tërheqja e forcave ushtarake amerikane nga rajoni

I jepet fund luftës kundër të gjitha forcave të të ashtuquajturit “bosht i rezistencës”, përfshirë Libanin.

