Irani: Fitore e madhe, detyruam SHBA të pranojnë planin 10-pikësh

Irani deklaroi sot se ka arritur një “fitore të madhe” pasi i ka detyruar Shtetet e Bashkuara të pranojnë planin prej 10 pikash që kishin paraqitur, sipas një deklarate nga Këshilli i Lartë i Sigurisë Kombëtare.
Siç është raportuar, brenda kuadrit të marrëveshjes, SHBA-të në parim kanë pranuar heqjen e të gjitha sanksioneve parësore dhe dytësore kundër Teheranit.
Në të njëjtën kohë, sipas të njëjtit njoftim, Uashingtoni pranon programin e pasurimit bërthamor të Iranit, si dhe kontrollin e vazhdueshëm të tij mbi Ngushticën e Hormuzit.
Njoftimi flet për një “disfatë të padyshimtë, historike dhe dërrmuese” të kundërshtarit, me Iranin që argumenton se rezultati i konfliktit e justifikon atë.
Sipas Këshillit Suprem të Sigurisë Kombëtare të Iranit, plani përfshin:
Angazhimi i SHBA-së se nuk do të ketë veprime të reja agresive
Vendosja e një protokolli për kalim të sigurt nëpër Hormuz, i cili do të sigurojë kontrollin e Iranit, në përputhje me kushtet e rëna dakord.
Pranimi i të drejtës për të pasuruar uranium nga Teherani
Heqja e të gjitha sanksioneve parësore
Heqja e të gjitha sanksioneve dytësore
Anulimi i të gjitha rezolutave të Këshillit të Sigurimit të OKB-së kundër Iranit
Shfuqizimi i të gjitha vendimeve të Bordit të Guvernatorëve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike (IAEA)
Pagesa e kompensimit për Iranin për humbjet e luftës
Tërheqja e forcave ushtarake amerikane nga rajoni
I jepet fund luftës kundër të gjitha forcave të të ashtuquajturit “bosht i rezistencës”, përfshirë Libanin.
