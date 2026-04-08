SHBA dhe Irani bien dakord për armëpushim të përkohshëm, pritet rihapja e Ngushticës së Hormuzit

Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Irani kanë arritur një marrëveshje për një armëpushim dyjavor, të kushtëzuar me rihapjen e menjëhershme të Ngushticës së Hormuzit, një nga korridoret më të rëndësishme për transportin global të energjisë.
Autoritetet iraniane kanë konfirmuar se, gjatë kësaj periudhe, do të garantohet kalimi i sigurt i anijeve nëpër këtë ngushticë strategjike. Ndërkohë, Pakistani ka marrë rolin e ndërmjetësit, duke ftuar palët në bisedime zyrtare që pritet të zhvillohen të premten në Islamabad, me synimin për arritjen e një zgjidhjeje të qëndrueshme për të gjitha mosmarrëveshjet.
Presidenti amerikan, Donald Trump, deklaroi se do të pezullojë bombardimet ndaj Iranit për një periudhë dyjavore, duke theksuar se rihapja e Ngushticës së Hormuzit mbetet kusht kyç për vijimin e procesit diplomatik.
Nga ana tjetër, kryeministri i Pakistanit, Shehbaz Sharif, konfirmoi se armëpushimi hyn në fuqi menjëherë dhe përfshin të gjitha zonat e konfliktit në rajon.
Plani me 10 pika i Teheranit
Sipas burimeve zyrtare, Irani ka paraqitur një plan me 10 pika për konsolidimin e armëpushimit dhe stabilizimin e situatës në rajon:
Ndërprerje e plotë e luftimeve në Irak, Liban dhe Jemen Ndërprerje e përhershme e veprimeve ushtarake kundër Iranit Përfundim i të gjitha konflikteve rajonale Rihapja e Ngushticës së Hormuzit Vendosja e mekanizmave për garantimin e sigurisë së lundrimit Kompensim i plotë për dëmet e luftës në Iran Angazhim për heqjen e sanksioneve ndërkombëtare Lirimi i fondeve dhe aseteve iraniane të ngrira Zotim për të mos zhvilluar armë bërthamore Hyrja në fuqi e menjëhershme e armëpushimit pas miratimit të kushteve Reagimi i tregjeve
Njoftimi për armëpushimin ka ndikuar menjëherë në tregjet ndërkombëtare, duke sjellë një rënie të ndjeshme të çmimeve të naftës, të cilat aktualisht tregtohen nën nivelin e 100 dollarëve për fuçi.
Negociatat e ardhshme në Islamabad pritet të jenë vendimtare për përcaktimin e një marrëveshjeje afatgjatë dhe për stabilitetin e mëtejshëm në rajon.
