‘Një qytetërim mund të vdes’. Ultimatumi i Trump për Iranin, kërkohet marrëveshje deri në orën 02:00

Presidenti i SHBA, Donald Trump paralajmëron se “një civilizim i tërë do të vdesë sonte” nëse Irani nuk arrin një marrëveshje për rihapjen e Ngushticës së Hormuzit.
Trump ka vendosur ultimatum deri ne orën 02:00 duke i kërkuar Iranit të rihapë kanalin kyç të transportit detar në Ngushticën e Hormuzit.
Pakistani, i cili ka vepruar si ndërmjetës, i ka bërë thirrje Trump që të zgjasë afatin e tij me dy javë “për t’i dhënë mundësi diplomacisë të ndjekë rrjedhën e saj”.
Duke folur më herët në Budapest, zëvendëspresidenti JD Vance tha se SHBA ka “mjete në arsenalin tonë që deri tani nuk kemi vendosur t’i përdorim” kundër Iranit, por shtoi se SHBA ka “në thelb” përfunduar objektivat e saj ushtarake në vend.
Mediat shtetërore iraniane raportojnë se dy persona janë vrarë pas një sulmi mbi një urë në Kashan, disa orë pasi Izraeli paralajmëroi iranianët të mos përdorin trenat “për hir të sigurisë tuaj”
