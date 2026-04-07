Spektakël në “Bernabeu”: Bayern mund Realin dhe merr avantazhin në çerekfinale

Bayerni i Mynihut arriti një fitore të rëndësishme 1-2 përballë Real Madrid në ndeshjen e parë të çerekfinales së Champions League, të zhvilluar në “Santiago Bernabeu”.
Rrëfimi i ndeshjes
Ndeshja nisi me ritëm të lartë. Bavarezët tentuan të shënojnë që në fillim me Upamecanon, ndërsa madrilenët reaguan përmes Vinicius dhe Mbappe, por pa gjetur golin.
Në minutën e 41’, Luis Diaz shënoi golin e parë për Bayern, pas një pasimi të Gnabry. Vetëm një minutë nga fillimi i pjesës së dytë, Harry Kane shënoi golin e dytë, duke bërë rezultatin 0-2.
Real u përpoq të rikuperonte, dhe Mbappe shkurtoi diferencën në minutën e 74’, por Bayern mbajti avantazhin deri në fund.
Rezultati përfundimtar:
Real Madrid 1-2 Bayern Mynih
Golat: Luis Diaz 41′, Kane 46′ / Mbappe 74′ Rastet kryesore: 90+4′: Përfundon ndeshja me fitoren 1-2 të Bayern 89′: Tentativë e Mbappe nga distanca, jashtë kuadratit 74′: GOOOL REAL 1-2 – Mbappe shkurton diferencën pas një pasimi të Alexander-Arnold 46′: GOOOL BAYERN 0-2 – Kane shënon pas një topi nga Olise 41′: GOOOL BAYERN 0-1 – Luis Diaz shënon golin e parë 9′: Upamecano humb një shans të pastër për gol
Bayern del me avantazh të rëndësishëm për ndeshjen e kthimit, ndërsa Real do të duhet një performancë të jashtëzakonshme për të kaluar në gjysmëfinale.
