Një ilaç me bazë bimore po ndryshon luftën kundër duhanit

Lënia e duhanit ka qenë gjithmonë sfidë e vështirë, por sot ekzistojnë metoda më efektive se kurrë më parë. Një prej tyre është citisina, një substancë me origjinë bimore, që po fiton gjithnjë e më shumë vëmendje në Europë për rolin e saj në luftën kundër varësisë nga nikotina, sipas Euronews.com.
Që nga fundi i marsit, sistemi shëndetësor në Itali ka filluar të rimbursojë ilaçet me bazë citisine, duke i bërë më të aksesueshme për pacientët. Megjithatë, përdorimi i saj nuk rekomandohet i vetëm: trajtimi duhet të kombinohet me mbështetje psikologjike dhe terapi të sjelljes, për të rritur shanset e suksesit.
Citisina vepron drejtpërdrejt në receptorët e nikotinës në tru, duke “mashtruar” mekanizmin e varësisë. Ajo redukon kënaqësinë që jep duhani dhe zbut simptomat e abstinencës, duke lehtësuar procesin e lënies.
Të dhënat shkencore janë premtuese: një studim në Itali tregoi se 32.1% e personave që përdorën citisinën arritën të linin duhanin pas një viti, krahasuar me vetëm 7.3% të atyre që ndoqën vetëm terapi psikologjike. Kjo tregon se kombinimi i metodave është çelësi i suksesit.
Megjithatë, ekspertët theksojnë se terapia e sjelljes mbetet vendimtare, pasi ndihmon në identifikimin dhe ndryshimin e zakoneve të përditshme që lidhen me duhanin. Ilaçi ndikon në trup, terapia në mendje – bashkë ato japin rezultatet më të mira.
Duhanpirja mbetet një nga faktorët kryesorë të rrezikut për kancerin e mushkërive dhe shkakton miliona vdekje çdo vit në nivel global. Çdo përpjekje për ta lënë nuk është vetëm zgjedhje personale, por investim i rëndësishëm për shëndetin.
Përveç citisinës, ekzistojnë edhe metoda të tjera: zëvendësuesit e nikotinës (patch, çamçakëz), vareniklina dhe bupropioni. Teknikat alternative si meditimi, hipnoza apo aplikacionet digjitale mund të ndihmojnë, por zakonisht nuk janë aq efektive kur përdoren të vetme.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd