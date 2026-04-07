Korrupsioni në qeverinë e Mitsotakis, kërkohen zgjedhje të parakohshme

Një skandal masiv korrupsioni lidhur me subvencionet bujqësore ka tronditur politikën greke, duke nxitur thirrje për zgjedhje të parakohshme dhe duke vendosur presion mbi qeverinë e kryeministrit Kyriakos Mitsotakis.
Skandali përfshin rreth 300 milionë euro të përvetësuara në mënyrë të paligjshme përmes një agjencie shtetërore të subvencioneve. Ky rast ka çuar në dorëheqjen e disa ministrave të qeverisë dhe ka nxitur hetime nga Zyra e Prokurorit Publik Evropian.
Hetimet shtrihen edhe te 20 anëtarë të partisë Neo Demokracia dhe përfshijnë kërkesën për heqjen e imunitetit për 11 deputetë, mes tyre figura të larta si ish-ministri i Bujqësisë dhe ish-ministri i Mbrojtjes Civile.
Mitsotakis ka cilësuar ngjarjen si një “pikë kthese” në betejën kundër korrupsionit, duke pranuar se sistemi politik grek ka qenë i mbushur me klientelizëm dhe favorizime politike. Ai bëri thirrje që drejtësia të veprojë shpejt për të zbardhur rastin dhe për të vendosur përgjegjësit.
Megjithatë, kritikat ndaj qeverisë janë rritur, me analistë dhe akademikë që e shohin këtë si një tentativë për të shmangur përgjegjësinë dhe për të kontrolluar dëmin politik. Thirrjet për zgjedhje të parakohshme po përhapen me shpejtësi në Greqi.
