‘Ke ngecur te krevati’! Selin dhe Miri akuzojnë njëri-tjetrin, ndërhyn Rogerti me aludime: Këta njihen nga jashtë

Finalja e madhe e Big Brother VIP po afron dhe tensionet brenda shtëpisë janë shtuar, sidomos për historinë e krevatit, një ngjarje që ka nisur që në ditën e parë të edicionit.
Dy banorët, Miri dhe Selin, akuzuan njëri-tjetrin për mënyrën sesi u zhvilluan ngjarjet pas fjetjes në një krevat, ndërsa Vëllai i Madh publikoi klipin me qëndrimet e tyre.
Në debat ndërhyri edhe Rogerti, i cili aludoi se Miri dhe Selin mund të njiheshin nga jashtë shtëpisë, një gjë që ata e mohuan.
Pjesë nga diskutimet:
Miri: Kristi na vendosi në një krevat, sepse Selin e ka kërkuar të flejë afër Mirit. Është parë ajo shumë e pastër. Për batutat, patjetër që do bënim batuta për tu miqësuar. Ja ku është Selin.
Selin: Këto pamje nuk janë reagimet e para. Kur jam futur brenda, të gjitha krevatet ishin zënë. Kam thënë do i them Kristit për të njëjtën batutë, dua të rri afër Mirit.
Miri: Ne e pamë videon.
Selin: Kristit ia kam thënë a mund ta ndërroj krevatin. Kam vendosur të mos replikoj më me këtë situatë, se është e vetmja situatë që i intereson. Miri i jep tjetër kontekst historisë. Ti ke ngel akoma të krevati, unë kam shumë më tej për të diskutuar.
Miri: Nuk kam ngecur unë, Vëllai i Madh i solli sot.
Selin: Mirit i intereson ta çojë temën gjithmonë te historia e krevatit.
Miri: Je ti që e ke diskutuar, e ke thënë ti “unë kam bërë krevatin”.
Rogerti: Diçka ka mes tyre para se të hynë në Big Brother, mbase një telefonatë. Pashë gjuhën e trupit që nuk ishin të surprizuar kur u takuan. Pashë që Miri, që kishte rolin “player”, po i pëlqente fakti që kjo vajzë po i ulej afër. Mu duk një gjuhë trupi sikur ishte e planifikuar. Fakti që nuk e kanë lëshuar krevatin, për lojën që i ka marrë të dy në qafë. Gjuha e trupit po gënjen.
