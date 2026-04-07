Trump paralajmëron se një ‘qytetërim i tërë do të vdesë sonte’ nëse nuk arrihet një marrëveshje me Iranin

Presidenti i SHBA-së paralajmëroi se "një qytetërim i tërë" do të vdesë nëse Irani nuk pranon një marrëveshje dhe nuk rihap Hormuzin. Afati i tij përfundon në orën 8 të mbrëmjes në Uashington (mesnatë GMT dhe 2 të mëngjesit në Shqipëri).
23:16 – Trump flet sërish në mënyrë ultimative. Ja çfarë deklaroi pak më parë
Trump paralajmëron se ‘një qytetërim i tërë do të vdesë sonte’, por thotë se Irani ka ende kohë të kapitullojë para afatit të caktuar në orën 8 të mbrëmjes, 02.00 ora e Shqipërisë.
23:15 – I dërguari iranian thotë se Teherani do të ndërmarrë veprime ‘të menjëhershme dhe proporcionale’ nëse Trump zbaton kërcënimet për sulm
23:14 – Afati i fundit për Trumpin me Iranin po afron pasi ai thotë se 'një qytetërim i tërë do të vdesë sonte' po qe se nuk ka një marrëveshje të diktuar nga SHBA dhe të pranuar nga Irani.
23:05 – Nipi i Jimmy Carter thotë se kërcënimi i Trump ndaj Iranit është i rrezikshëm dhe imoral
Jason Carter, president i bordit drejtues të Qendrës Carter dhe nip i ish-Presidentit Carter, e quajti kërcënimin e përgjithshëm të Trump kundër qytetarëve dhe kulturës iraniane një zemërim “jo-amerikan” dhe “jo-kristian”.
“Kjo shkel çdo kod moral të mundshëm”, tha Carter në një deklaratë, dhe nëse kryhet do të shkelte ligjin amerikan dhe atë ndërkombëtar, si dhe të gjitha “parimet e pranuara të të drejtave të njeriut”.
Shtetet e Bashkuara, tha Carter, "duhet të jenë më të mira se retorika e shfrenuar dhe e rrezikshme e Donald Trump".
Jimmy Carter, i cili vdiq në vitin 2024, ishte në detyrë gjatë revolucionit iranian të vitit 1979 që solli qeverinë e ajatollahut.
“Qeveria islamiste e Iranit ka qenë armiku ynë, përfshirë një armik të familjes sime”, tha Jason Carter, “por populli i Iranit nuk ka qenë kurrë armiku ynë.”
Carter i riu tha se gjyshi i tij do t’i nxiste “Demokratët, Republikanët dhe veçanërisht të krishterët që adhurojnë princin e paqes të ngriheshin dhe të thoshin: ‘Mjaft më!’”
23:04 – Pamjet e mediave shtetërore të Iranit tregojnë demonstrata në vendet e infrastrukturës
Video dhe imazhe të verifikuara që tregojnë dhjetëra njerëz duke formuar "zinxhirë njerëzorë" në disa ura dhe vende energjitike në Iran janë shpërndarë nga mediat shtetërore, pas disa ditësh kërcënimesh të SHBA-së për t’i sulmuar ata.
23:01 – Demokratët kërkojnë shkarkimin e Trumpit
Një numër gjithnjë e në rritje i politikanëve demokratë në SHBA po bëjnë thirrje që të aktivizohet Amendamenti i 25-të pas kërcënimeve të Donald Trump sot.
Është një mekanizëm i shkruar në Kushtetutën e SHBA-së që i lejon zëvendëspresidentit të marrë përsipër detyrën nga presidenti nëse ai nuk është në gjendje të përmbushë detyrat e tij.
Seksioni 4 i amendamentit mbulon një skenar ku presidenti nuk mund ose nuk dëshiron ta deklarojë vetë paaftësinë e tij. Nëse zëvendëspresidenti dhe shumica e kabinetit bien dakord që presidenti nuk është në gjendje ta kryejë punën, ata mund t’u dërgojnë një deklaratë udhëheqësve të Kongresit duke e deklaruar këtë, të cilën presidenti mund ta kundërshtojë më pas.
Nuk ka asnjë shenjë që anëtarët e kabinetit të Trump ose zëvendëspresidenti JD Vance po e shqyrtojnë këtë, kështu që mbetet një skenar i pamundur. Por kjo nuk i ka ndaluar demokratët ta bëjnë këtë thirrje.
Dhjetëra ligjvënës demokratë e kanë akuzuar Donald Trumpin se “kërcënon me krime lufte gjenocidale” ose se është “shumë i rrezikshëm” për të “patur kodet bërthamore”.
Kongresmenja Alexandria Ocasio-Cortez tha në mediat sociale: "Ky është një kërcënim për gjenocid dhe meriton largimin nga detyra. Aftësitë mendore të Presidentit po shemben dhe nuk mund t’u besohet."
Sakaq, demokratë të lartë në Dhomën e Përfaqësuesve u kanë bërë thirrje republikanëve të bashkohen me ta në një “votë për t’i dhënë fund kësaj lufte të pamatur të zgjedhur në Lindjen e Mesme përpara se Donald Trump ta zhytë vendin tonë në Luftën e Tretë Botërore”, duke e quajtur Trumpin “plotësisht të çrregullt”.
"Deklarata e tij që kërcënon të zhdukë një qytetërim të tërë trondit ndërgjegjen dhe kërkon një përgjigje vendimtare të Kongresit."
Parlamenti është aktualisht në pushim dhe nuk pritet të kthehet deri më 14 prill.
23:00 – Qeveria e Kuvajtit u bën thirrje njerëzve të qëndrojnë në shtëpitë e tyre sonte
Banorëve në Kuvajt u është thënë të shmangin daljen nga ora 12:00 e mesnatës deri në orën 06:00 të mëngjesit të nesërm.
Ministria e Brendshme thotë në një deklaratë të ndarë në X se "qytetarët dhe banorët u kërkohet të qëndrojnë në shtëpi dhe të dalin vetëm nëse është absolutisht e nevojshme".
Aty thuhet se "masa synon të ruajë sigurinë, të mbështesë operacionet e sigurisë dhe të sigurojë stabilitetin".
Në një tjetër dokument u bë e ditur se urdhërohet mbyllja e të gjitha dyqaneve nga ora 00 deri në 06.00 ora e Kuvajtit.
22:40 – Trump thotë se është ‘krejtësisht e paligjshme’ që Irani të ketë të rinj që rrethojnë termocentralet si mburoja njerëzore
Presidenti amerikan, i cili kërcënoi të shkatërronte infrastrukturën energjetike dhe urat e Iranit, tha se vendi nuk mund t’i përdorë qytetarët e tij si mburoja njerëzore.
"Plotësisht e paligjshme," tha Trump në një telefonatë me NBC News. "Atyre nuk u lejohet ta bëjnë këtë."
Trump u pyet gjithashtu për arsyet e tij për të thënë në mediat sociale se "një qytetërim i tërë do të vdesë sonte" dhe Trump u përgjigj duke thënë: "Do të duhet ta kuptosh këtë."
22:32 – Trump u njoftua për propozimin e Pakistanit për armëpushim dhe do të vijë një përgjigje: Zyrtari i Shtëpisë së Bardhë për Axios
22:31 – Një zyrtar i lartë iranian i tha Reuters se Teherani po e shqyrton pozitivisht kërkesën e Pakistanit për një armëpushim dyjavor.
22:30 – Sulmet SHBA-Izrael godasin naftën, hekurudhën dhe urat e Iranit përpara afatit të Trump
22:30 – Dita e 39-të e luftës: Kryeministri i Pakistanit i bën thirrje Trump të zgjasë afatin për Iranin, Teherani të hapë Hormuzin
Kryeministri i Pakistanit, Shehbaz Sharif, i bëri thirrje Trumpit që ta zgjasë afatin e tij për Iranin me dy javë dhe i kërkoi Iranit të hapë Ngushticën e Hormuzit për një periudhë përkatëse prej dy javësh "si një gjest vullneti të mirë".
Ai njoftoi gjithashtu se përpjekjet diplomatike për zgjidhjen paqësore të luftës së vazhdueshme në Lindjen e Mesme po përparojnë në mënyrë të qëndrueshme, të fortë dhe të fuqishme me potencialin për të çuar në rezultate thelbësore në të ardhmen e afërt.
22:26 – SHBA-të do të digjen në ‘ferrin rajonal’ në rast të një veprimi të pamatur, paralajmëron këshilltari i liderit Khamenei
Një këshilltar i lartë i Liderit të Revolucionit Islamik, Mohsen Rezaei, paralajmëroi sot se SHBA-të do të "digjen në një ferr më të madh" në rast të ndonjë veprimi të pamatur kundër Iranit.
Sulmet shkatërruese hakmarrëse të Iranit kanë krijuar “ditë të errëta” për Shtetet e Bashkuara, duke i detyruar gjeneralët amerikanë dhe bashkësinë ndërkombëtare të ushtrojnë presion mbi Uashingtonin që të tërhiqet, shkroi Mohsen Rezaei në një mesazh në X.
Rezaei, gjithashtu anëtar i Këshillit të Vlerësimit të Përshtatshmërisë së Iranit, tha se Forcat e Armatosura të Iranit i kanë dhënë goditje kaq të rënda armikut saqë udhëheqësit ushtarakë amerikanë dhe qeveritë e kombet botërore tani po e shtyjnë Donald Trumpin që t’i japë fund agresionit kundër Iranit.
Megjithatë, Rezaei vuri në dukje se kryeministri i Izraelit, Benjamin Netanyahu, e ka detyruar Trumpin të bëjë një "vetëvrasje politike" duke e zgjatur këtë luftë që ai e cilësoi si të paligjshme.
Trump trondit botën me deklaratën e tij (E PLOTË)
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka paralajmëruar se një "qytetërim i tërë do të vdesë sonte", duke shtuar se Irani ka ende kohë të kapitullojë përpara afatit të caktuar për në orën 8 të mbrëmjes sipas kohës lindore (EDT), ora 02.00 e të mërkurës 8 prill 2026 në Shqipëri.
Donald Trump ka postuar në Truth Social, duke paralajmëruar: "Një qytetërim i tërë do të vdesë sonte, për të mos u rikthyer kurrë më."
Ai vazhdon: "Nuk dua që kjo të ndodhë, por ndoshta do të ndodhë. Megjithatë, tani që kemi Ndryshim të Plotë dhe Total të Regjimit, ku mendje të ndryshme, më të zgjuara dhe më pak të radikalizuara do të mbizotërojnë, ndoshta mund të ndodhë diçka revolucionarisht e mrekullueshme, KUSH E DI?
"Do ta zbulojmë sonte, një nga momentet më të rëndësishme në historinë e gjatë dhe komplekse të Botës. 47 vite shantazh, korrupsion dhe vdekje do të marrin më në fund fund. Zoti i bekoftë njerëzit e mëdhenj të Iranit!"
Udhëheqësi amerikan lëshoi kërcënimin e ashpër të martën, rreth 12 orë përpara afatit të tij që Irani të bjerë dakord për një marrëveshje që përfshin rihapjen e Ngushticës së Hormuzit.
Një deklaratë e tillë e tmerrshme është e paprecedentë dhe alarmuese për mbarë botën.
Përfaqësuesi i Iranit në OKB tha se Teherani do të "ndërmarrë veprime të menjëhershme dhe proporcionale" nëse Trump i vë në zbatim kërcënimet e tij.
Republika Islamike u bëri thirrje të rinjve të formojnë zinxhirë njerëzorë rreth termocentraleve dhe objektivave të tjerë të mundshëm.
Kërcënimi i gjerë i Trump nuk dukej se merrte parasysh dëmin e mundshëm ndaj civilëve, duke i shtyrë demokratët në Kongres, disa zyrtarë të Kombeve të Bashkuara dhe studiues të së drejtës ushtarake të thoshin se sulme të tilla do të shkelnin të drejtën ndërkombëtare.
Përfaqësuesi i Teheranit në OKB, Amir-Saeid Iravani, tha se kërcënimet “përbëjnë nxitje për krime lufte dhe potencialisht gjenocid” dhe se Irani do të “merrte masa reciproke të menjëhershme dhe proporcionale” nëse Trump nis sulme shkatërruese.
Kryeministri i Pakistanit i kërkoi Trumpit të zgjasë afatin e tij për Iranin me dy javë, për të lejuar që diplomacia të përparojë. Në një postim në X, Shehbaz Sharif i kërkoi gjithashtu Iranit të hapë ngushticën për dy javë.
Edhe para këtij ultimatumi të Trump, sulmet ajrore goditën dy ura dhe një stacion treni, dhe SHBA-të goditën infrastrukturën ushtarake në ishullin Kharg. Ishte hera e dytë që forcat amerikane goditën ishullin, një qendër kyçe për prodhimin iranian të naftës.
Trump ka zgjatur afatet më parë
Që nga fillimi i luftës, Trump ka vendosur vazhdimisht afate të lidhura me kërcënimet, vetëm për t’i zgjatur ato. Por presidenti këmbënguli se ky është përfundimtar dhe do të skadojë në orën 8 të mbrëmjes në Uashington pa një përparim të madh diplomatik.
Ai ka dhënë gjithashtu deklarata kontradiktore rreth asaj që mund të ndodhë në të vërtetë.
Trump e ka bërë rihapjen e ngushticës — përmes së cilës kalon një e pesta e tranzitit të naftës në botë në kohë paqeje — si kusht të shmangies së sulmeve më të gjera dhe ka sugjeruar që rruga ujore nuk është aq jetësore për interesat amerikane të naftës sa është për vendet e tjera.
Ai gjithashtu ka thënë se do të ishte i gatshëm të vendoste trupa tokësore për të sekuestruar naftën iraniane, ndërsa ka thënë edhe se operacionet e mëdha luftarake në atë vend mund të përfundojnë së shpejti.
Në këtë vorbull, lëvizjet e ardhshme nga SHBA-të janë kryesisht një mister, edhe pse retorika nga të dyja palët ka arritur kulmin.
Ndërkohë, presidenti i Iranit tha se 14 milionë njerëz, përfshirë edhe veten e tij, janë ofruar vullnetarë për të luftuar. Reagimi erdhi pasi po sugjerohet që i gjithë vendi mund të fshihet nga harta.
Trump mban hapur një rampë zbritëse
“Një qytetërim i tërë do të vdesë sonte, për të mos u rikthyer më kurrë”, tha Trump në një postim online të martën në mëngjes. Por ai gjithashtu dukej se e mbante të hapur mundësinë e një rrugëdaljeje, duke thënë se “ndoshta diçka revolucionarisht e mrekullueshme mund të ndodhë”.
Më herët, zyrtari iranian Alireza Rahimi lëshoi një videomesazh duke u bërë thirrje “të gjithë të rinjve, atletëve, artistëve, studentëve dhe studentëve të universitetit, si dhe profesorëve të tyre” të formojnë zinxhirë njerëzorë rreth termocentraleve.
Iranianët kanë formuar zinxhirë njerëzorë në të kaluarën rreth centraleve bërthamore në kohë tensionesh të larta me Perëndimin. Mediat shtetërore postuan video në internet që tregonin qindra njerëz duke valëvitur flamuj të mbledhur në dy ura dhe në një termocentral qindra kilometra larg Teheranit, megjithëse nuk ishte e qartë se sa e përhapur ishte kjo praktikë.
Presidenti Masoud Pezeshkian postoi në X se 14 milionë iranianë iu ishin përgjigjur fushatave që i nxisnin njerëzit të bëheshin vullnetarë për të luftuar — dhe tha se ai do t’u bashkohej atyre — ndërsa një gjeneral i Gardës Revolucionare i nxiti prindërit t’i dërgonin fëmijët e tyre në pikat e kontrollit.
Garda paralajmëroi se Irani do t’i “privonte SHBA-të dhe aleatët e saj nga nafta dhe gazi i rajonit për vite me radhë” dhe do të zgjeronte sulmet e tij në të gjithë rajonin e Gjirit nëse Trump e zbaton kërcënimin e tij.
Në Teheran, atmosfera sot ishte e zymtë. Një mësuese e re tha se shumë kundërshtarë të sistemit islamik të Iranit kishin shpresuar që sulmet e Trump do ta rrëzonin shpejt atë.
Ndërsa lufta vazhdon, ajo ka frikë se sulmet amerikane dhe izraelite do të përhapin kaos.
«Nëse nuk kemi internet dhe nëse nuk kemi energji elektrike, ujë dhe gaz, ne vërtet po kthehemi në Epokën e Gurit, siç tha Trump», i tha ajo Associated Press, duke folur në kushte anonimiteti për sigurinë e saj.
Reagime të ashpra botërore
Në Romë, Papa Leo XIV tha të martën se kërcënimet ishin "vërtet të papranueshme" dhe se sulme të tilla do të shkelnin të drejtën ndërkombëtare. Në disa nga komentet e tij më të ashpra deri më tani kundër luftës, Leo u bëri thirrje amerikanëve dhe të tjerëve të kërkojnë që udhëheqësit politikë të refuzojnë luftën dhe të punojnë për paqen.
Ministri i Jashtëm francez, Jean-Noël Barrot, tha se sulmet që synojnë infrastrukturën civile dhe energjetike…mund të përbëjë krim lufte. Trump ka thënë se “nuk është aspak” i shqetësuar për kryerjen e krimeve të luftës.
Volker Türk, komisioneri i lartë i OKB-së për të drejtat e njeriut, tha se e dënonte retorikën e përdorur gjatë dy javëve të fundit "nga të gjitha palët, përfshirë kërcënimet e fundit për të shkatërruar një qytetërim të tërë dhe për të synuar infrastrukturën civile".
