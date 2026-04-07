Itali/ Masa sigurie për dy kushërinj shqiptarë të arrestuar për drogë në Valle d’Aosta

Itali – Dy shtetas shqiptarë janë përballur me drejtësinë italiane pas arrestimit për posedim të lëndëve narkotike me qëllim trafikimi në rajonin e Valle d’Aosta.
Bëhet fjalë për Olgert Prenga, 29 vjeç, me precedent penal, dhe Klisman Ndoj, 25 vjeç, pa precedent, të cilët u ndaluan nga policia në zonën e Aymavilles.
Pas shqyrtimit të çështjes, gjykata vendosi masa sigurie alternative ndaj tyre. Konkretisht, Prenga është lënë në arrest shtëpiak brenda rajonit, ndërsa Ndoj është ndaluar të qëndrojë në të gjitha komunat e Valle d’Aosta-s.
Sipas hetimeve, dy të rinjtë kishin hyrë në Itali me viza turistike dhe kishin marrë me qira një apartament në një shtëpi pushimi. Sjellja e tyre kishte ngjallur dyshime te banorët vendas, të cilët kishin raportuar për lëvizje të pazakonta dhe frekuentim nga persona të panjohur.
Pas sinjalizimeve, policia kishte nisur vëzhgimin e tyre për disa ditë. Gjatë kontrollit në një banesë ferme pranë zonës, ku ata dyshohej se lëviznin shpesh, u zbulua një sasi kokaine në një kavanoz. Ndërkohë, në apartamentin e marrë me qira u sekuestruan rreth 5 mijë euro cash, një peshore precize dhe rreth 15 gramë lëndë narkotike, përfshirë hashash dhe kokainë.
Në seancën për vlerësimin e masës së sigurisë, Ndoj zgjodhi të mos japë deklarime, ndërsa Prenga deklaroi se lëndën narkotike e kishte blerë për përdorim personal. Megjithatë, gjykata vlerësoi se ekziston rrezik për përsëritje të veprës penale, por e konsideroi të mjaftueshme vendosjen e masave alternative, pavarësisht kërkesës së prokurorisë për burgim në institucionin penitenciar të Burgu i Brissogne.
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
