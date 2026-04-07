‘Si qen i etur’! Selin shpërthen ndaj Rogertit: O njeri i pa plotësuar në këtë jetë!
Transmetuar më 07-04-2026, 20:03

Atmosfera në shtëpinë e Big Brother VIP Albania 5 është tensionuar ndjeshëm gjatë ditës së sotme, ku janë regjistruar përplasje të forta mes banorëve.

Një ndër debatet më të ashpra ka qenë ai mes Selin dhe Rogerti, ku nuk kanë munguar akuzat dhe fyerjet personale.

Konflikti nisi pasi Rogerti e pyeti Selinin në lidhje me një koment të bërë prej saj ndaj Miri. Nga një diskutim i zakonshëm, situata degjeneroi shpejt në përplasje verbale.

Gjatë debatit, Selin e akuzoi Rogertin duke përdorur etiketime të rënda, ndërsa ai reagoi duke ironizuar situatën dhe duke e zhvendosur diskutimin drejt çështjeve financiare.

Përplasja u shoqërua me shkëmbim deklaratash të forta dhe tone të larta, duke e bërë këtë një nga momentet më të tensionuara të ditës në shtëpi.

Nga ana e tij, Rogerti theksoi se është i gatshëm t’u përgjigjet sulmeve në të njëjtën mënyrë, duke paralajmëruar se marrëdhëniet mes banorëve do të vijojnë me të njëjtin intensitet për sa kohë ndodhen në lojë.

Debatet e vazhdueshme dhe përplasjet personale po shtojnë tensionin në shtëpinë më të ndjekur në vend, duke e bërë garën gjithnjë e më të fortë mes konkurrentëve.

