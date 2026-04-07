Teherani nuk tërhiqet ndaj kërcënimeve të SHBA: Do ta zhysim rajonin në errësirë

Iran – Republika Islamike e Iranit ka dërguar një mesazh të qartë ndaj Shteteve të Bashkuara, duke paralajmëruar se çdo sulm mbi objektet e saj energjetike mund të ketë pasoja të gjera për rajonin. Lajmin e raportoi Reuters, duke cituar një burim të lartë iranian.
Sipas këtij burimi, Teherani nuk do të tërhiqet pavarësisht kërcënimeve të presidentit amerikan, Donald Trump, dhe çdo sulm ndaj termocentraleve të Iranit do të zhytë të gjithë rajonin, përfshirë edhe Arabia Saudite, në errësirë të plotë.
“Nëse situata del jashtë kontrollit, aleatët e Republikës Islamike do të mbyllin edhe Ngushtica Bab al-Mandab”, shton burimi.
Raportohet gjithashtu se Shtetet e Bashkuara synojnë hapjen e Ngushtica e Hormuzit, por Teherani ka refuzuar të bëjë kompromise në këmbim të premtimeve që i konsideron të pamjaftueshme.
Ky tension vjen në një moment kur situata në Gjirin Persik mbetet jashtëzakonisht e ndjeshme, duke rritur shqetësimet për stabilitetin e tregjeve globale të energjisë dhe sigurinë rajonale.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd