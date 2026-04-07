Kupa e Shqipërisë ndërpret Superioren. Përballen gjysmëfinalistet

Tiranë – Kupa e Shqipërisë 2025-2026 hyn në fazën më kritike të këtij edicioni, me zhvillimin e ndeshjeve të para gjysmëfinale më 8 prill. Katër skuadrat e mbetura në garë do të luftojnë për hapin e parë drejt finales së madhe.
Në stadiumin “Air Albania”, Dinamo City do të përballet me Vllaznia, një sfidë që pritet të jetë shumë e luftuar mes dy ekipeve historike të futbollit shqiptar. Të dyja skuadrat synojnë të sigurojnë një rezultat pozitiv në ndeshjen e parë për të krijuar avantazh para përballjes së kthimit.
Në gjysmëfinalen tjetër, Egnatia do të presë AF Elbasani në stadiumin “Arena Egnatia”. Të dyja ekipet do të kërkojnë të shfrytëzojnë maksimalisht ndeshjen e parë për të hedhur një hap të rëndësishëm drejt finales.
Ndeshjet e kthimit janë caktuar për më 22 prill (Elbasani–Egnatia) dhe më 23 prill (Vllaznia–Dinamo), ku do të përcaktohen dy finalistët që do të luftojnë për trofeun e Kupës së Shqipërisë.
Programi i gjysmëfinaleve (në pritje për kthim):
Dinamo City – Vllaznia | 8 prill, ora 18:00 | “Air Albania” Egnatia – AF Elbasani | 8 prill, ora 18:00 | “Arena Egnatia”
