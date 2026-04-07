BIRN: Kompania e dhëndrit të Trump rrezikon të tërhiqet nga investimi në Sazan

Deputetja socialiste, Zamira Sinaj deklaroi të martën në komisionin parlamentar për Turizmin se kompania e lidhur me dhëndrin e presidentit amerikan, Donald Trump, rrezikon të tërhiqet nga investimi në ishullin e Sazanit, nëse Kuvendi nuk ndryshon ligjin për “Portet turistike”.
Përmes një amendamenti të dorëzuar në Kuvend, Sinaj ka iniciuar një nismë ligjore që parashikon dhënien e porteve turistike pa garë për investitorët strategjikë.
“Sazani, rasti kryesor, janë duke u tërhequr..” tha të martën Sinaj, duke iu përgjigjur pyetjes së kryetares së komisionit, Ina Zhupa, e cila i kërkoi shembuj për të justifikuar nevojën e ndërhyrjes në ligj.
“Nëse nuk rregullohet kjo procedurë, investitori do të largohet,” përsëriti ajo, duke iu referuar një kërkese të dorëzuar pranë Komitetit të Investimeve Strategjike nga kompania e përfaqësuar nga Jared Kushner.
Kompania e lidhur me Kushner, “Atlantic Incubation Partners LLC” mori statusin e investitorit strategjik nga qeveria shqiptare në dhjetor 2024 për ndërtimin e një resorti turistik në ishullin e Sazanit, ndërsa Kushner e kishte shpallur planin e tij për këtë investim më herët.
Deputetja Sinaj e përdori rastin e Kushnerit si argument për ndërhyrjen në ligj me qëllim për të ofruar ‘siguri juridike’ ndaj investitorëve strategjikë përmes asaj që deputetja e quajti ‘harmonizim procedurial’ të dy ligjeve; atij për “Portet turistike” me ligjin për “Investimet Strategjike”.
Deputetja argumentoi si problem kryesor të identifikuar në praktikë vonesat dhe bllokimet e investimeve të rëndësishme turistike.
Në replikë, Zhupa e pyeti Sinajn se si mund të ishte bllokuar investimi në Sazan, kur ai nuk kishte nisur akoma dhe gjatë zhvillimit të mbledhjes kërkoi më shumë sqarime për rastin, por deputetja socialiste refuzoi të përgjigjej.
Ndryshimi ligjor i propozuar nga Sinaj, i mbështetur edhe nga qeveria parashikon që një investitori strategjik që do të ndërtojë komplekse turistike në bregdet dhe në projekt ka parashikuar dhe ndërtimin e një porti turistik do t’i jepet pa garë edhe koncesioni i ndërtimit dhe operimit të portit, që aktualisht ia ndalon ligji në fuqi për portet.
Sinaj deklaroi se ndryshimi ligjor do të shmangë një konflikt të mundshëm mes investitorësh, nëse ndërtimin e portit brenda një investimi strategjik mund ta fitojë një investitor tjetër dhe jo ai që ka marrë statusin e investitorit strategjik.
Ajo po ashtu pretendoi se kishte raste të tjera në Durrës dhe në Vlorë që investitorët strategjikë kërkonin ‘siguri’ për ndërtimin e porteve turistike që ishin brenda investimeve strategjike të miratuara.
Zhupa e kundërshtoi nismën ligjore si një nismë antikushtetuese dhe një tentativë të qeverisë për të favorizuar disa emra investitorësh strategjikë, duke u dhënë pa garë portet turistike të vendit.
“Në vend që të futen në një garë konkurruese, e marrin dhuratë nga qeveria,” tha Zhupa.
“Kjo, praktikisht, e zhvendos procesin nga një garë e hapur në një marrëveshje direkte mes qeverisë dhe subjektit privat,” shtoi ajo.
Sipas Zhupës, përjashtimi i një kategorie subjektesh nga detyrimi për procedurë konkurruese krijon trajtim preferencial, kufizon aksesin e operatorëve të tjerë ekonomikë dhe cenon barazinë e mundësive në treg.
“Procedura konkurruese nuk është formalitet administrativ, por mekanizëm kushtetues që garanton mbrojtjen e interesit publik dhe përdorimin optimal të pasurisë shtetërore,” theksoi ajo./BIRN
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd