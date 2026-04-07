Braçe për Tiranën? Taulant Balla: Ka ende kohë deri në zgjedhje

Tiranë – Kreu i Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste, Taulant Balla, është shprehur se është ende herët për të diskutuar emra konkretë lidhur me kandidaturat për drejtimin e Bashkisë së Tiranës.
I pyetur mbi ambicien e Erion Braçe për të kandiduar për kryetar bashkie, Balla theksoi se procesi brenda Partisë Socialiste është ende në fazë analize.
“Në PS secili ka të drejtën e vet. Kemi hapur një proces shumë të gjerë analize. Sa i përket ambicies për kryetar bashkie, do kemi kohë deri në zgjedhje,” – u shpreh ai.
Balla shtoi se aktualisht nuk ka diskutime të konsoliduara për emra specifikë, duke lënë të hapur garën brenda forcës politike.
Ndërkohë, i pyetur për mungesën e Elisa Spiropali në Kuvend gjatë votimit për çështjen e imunitetit të saj, Balla deklaroi se ende nuk ka një vendim.
“Do ju njoftoj kur ta kem një vendim,” – tha ai shkurtimisht para mediave.
