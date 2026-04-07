Trump paralajmëron Iranin: Një qytetërim i tërë do të vdesë sonte!

Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, ka lëshuar deklarata të forta ndaj Iran, duke e cilësuar situatën aktuale si një nga momentet më kritike në historinë botërore.
Në një reagim të publikuar në rrjetet sociale, Trump iu referua afatit të vendosur për Teheranin lidhur me rihapjen e Ngushtica e Hormuzit, duke paralajmëruar pasoja të rënda në rast mosveprimi.
“Një qytetërim i tërë do të vdesë sonte, për të mos u rikthyer më kurrë. Nuk dua që kjo të ndodhë, por me gjasë do të ndodhë… megjithatë, ndoshta mund të ndodhë diçka revolucionare dhe e mrekullueshme,” – shkroi Trump.
Ai shtoi se zhvillimet e orëve në vijim mund të përcaktojnë një kthesë historike, duke përmendur mundësinë e ndryshimeve të mëdha politike në Iran.
Deklaratat vijnë në një moment tensionesh të larta në rajonin e Gjirit Persik, ku situata rreth Ngushtica e Hormuzit vazhdon të ndikojë ndjeshëm në sigurinë ndërkombëtare dhe tregjet globale të energjisë.
Autoritetet në Iran nuk kanë reaguar ende zyrtarisht ndaj këtyre deklaratave, ndërsa komuniteti ndërkombëtar po ndjek me vëmendje zhvillimet.
